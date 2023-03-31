Решение принято на заседании Совета директоров ПАО «Россети» 27 марта 2023 года.

Ранее, 21 марта 2023 год, внеочередным Общим собранием акционеров компании было принято решение об избрании нового состава Совета директоров ПАО «Россети» в составе 11 человек.

Помимо Александра Новака, в него вошли Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, Заместитель Министра финансов РФ Ирина Окладникова, Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, Председатель Правления НП «Совет рынка» Максим Быстров, Генеральный директор, Председатель Правления АК «Алроса» Сергей Иванов, Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, Первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Расстригин, Ректор ФГБОУ ВО НИУ МЭИ Николай Рогалев.