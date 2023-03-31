1 апреля крупнейшему в Республике Беларусь предприятию по производству кабельно-проводниковой продукции производственному объединению «Энергокомплект» исполняется 31 год!

Предприятие прошло долгий и непростой путь в кабельном бизнесе. В честь дня рождения компании, портал RusCable.Ru предлагает вспомнить основные вехи развития предприятия.

Краткая история ПО "Энергокомплект":

1992 г. С 1 апреля 1992 г. начинается история становления предприятия с регистрации производственно-монтажного предприятия «Энергокомплект».

С 1 апреля 1992 г. начинается история становления предприятия с регистрации производственно-монтажного предприятия «Энергокомплект». 1993 г. Выпущена первая продукция под торговой маркой «Энергокомплект».

Выпущена первая продукция под торговой маркой «Энергокомплект». 1997 г. Организовано ООО «Производственное объединение «Энергокомплект» в г. Витебске (Республика Беларусь). Основные направления деятельности предприятия — производство и реализация кабельно-проводниковой продукции.

Организовано ООО «Производственное объединение «Энергокомплект» в г. Витебске (Республика Беларусь). Основные направления деятельности предприятия — производство и реализация кабельно-проводниковой продукции. 1998 г. Освоено производство проводов для воздушных линий электропередач. Стартовал выпуск силового кабеля марки АВВГ, неизолированных проводов марок А и АС, установочных проводов марок АПВ и АППП.

Освоено производство проводов для воздушных линий электропередач. Стартовал выпуск силового кабеля марки АВВГ, неизолированных проводов марок А и АС, установочных проводов марок АПВ и АППП. 1999 г. Зарегистрирован товарный знак «Энергокомплект».

Зарегистрирован товарный знак «Энергокомплект». 2000 г. Открытие филиалов в г. Минске и г. Бресте. Впервые в Беларуси начато изготовление бронированного кабеля. Налажено оборудование по производству самонесущих проводов марки СИП.

Открытие филиалов в г. Минске и г. Бресте. Впервые в Беларуси начато изготовление бронированного кабеля. Налажено оборудование по производству самонесущих проводов марки СИП. 2001 г. Открытие филиала в г. Гродно. Начат выпуск кабеля телефонной связи и радиофикации, а также кабеля для повышенных рабочих температур. Предприятие стало членом некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель».

Открытие филиала в г. Гродно. Начат выпуск кабеля телефонной связи и радиофикации, а также кабеля для повышенных рабочих температур. Предприятие стало членом некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель». 2002 г. Открытие филиалов в г. Гомеле и г. Могилеве. Предприятие вступило в членство Международной Ассоциации производителей кабельной продукции «Интеркабель», объединяющей производителей из стран СНГ и Восточной Европы.

Открытие филиалов в г. Гомеле и г. Могилеве. Предприятие вступило в членство Международной Ассоциации производителей кабельной продукции «Интеркабель», объединяющей производителей из стран СНГ и Восточной Европы. 2003 г. Построен новый цех, где установили первую машину скрутки кабелей крупного сечения, освоили выпуск силовых кабелей сечением свыше 95 мм 2 и кабелей с секторными жилами, бронированных кабелей крупных сечений. Предприятие начало производить силовые кабели с количеством жил до 5 и сечением до 240 мм 2 .

Построен новый цех, где установили первую машину скрутки кабелей крупного сечения, освоили выпуск силовых кабелей сечением свыше 95 мм и кабелей с секторными жилами, бронированных кабелей крупных сечений. Предприятие начало производить силовые кабели с количеством жил до 5 и сечением до 240 мм . 2004 г. Получены белорусский и российский сертификаты, удостоверяющие соответствие системы менеджмента качества при производстве кабельно-проводниковой продукции требованиям СТБ ИСО 9001-2001 и РСТ ИСО 9001-2001; белорусский аттестат аккредитации испытательной лаборатории ПО «Энергокомплект» на техническую компетентность в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025.

Получены белорусский и российский сертификаты, удостоверяющие соответствие системы менеджмента качества при производстве кабельно-проводниковой продукции требованиям СТБ ИСО 9001-2001 и РСТ ИСО 9001-2001; белорусский аттестат аккредитации испытательной лаборатории ПО «Энергокомплект» на техническую компетентность в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025. 2005 г. Включение ООО ПО «Энергокомплект» в Национальный регистр товаропроизводителей.

Включение ООО ПО «Энергокомплект» в Национальный регистр товаропроизводителей. 2006 г. Получены лицензия на изготовление кабеля марки Н07V-K по немецкому стандарту DIN VDE 0281-3, российский аттестат аккредитации испытательной лаборатории ПО «Энергокомплект» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. Освоено производство силовых кабелей, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-LS).

Получены лицензия на изготовление кабеля марки Н07V-K по немецкому стандарту DIN VDE 0281-3, российский аттестат аккредитации испытательной лаборатории ПО «Энергокомплект» в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. Освоено производство силовых кабелей, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-LS). 2007 г. Начата реализация инвестиционного проекта по освоению производства кабелей среднего и высокого напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Начата реализация инвестиционного проекта по освоению производства кабелей среднего и высокого напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена. 2009 г. Освоено производство кабеля 6–35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Произведен запуск линии непрерывной вулканизации, позволившей наладить производство высоковольтных кабелей среднего и высокого напряжения (6–110 кВ) методом пероксидной сшивки. Построена испытательная станция для проверки высоковольтных кабелей.

Освоено производство кабеля 6–35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Произведен запуск линии непрерывной вулканизации, позволившей наладить производство высоковольтных кабелей среднего и высокого напряжения (6–110 кВ) методом пероксидной сшивки. Построена испытательная станция для проверки высоковольтных кабелей. 2010 г. Освоено производство кабелей 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Освоено производство кабелей 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. 2011 г. ООО «ПО «Энергокомплект» — резидент СЭЗ «Витебск».

ООО «ПО «Энергокомплект» — резидент СЭЗ «Витебск». 2012 г. Введено в эксплуатацию 9000 м 2 производственных площадей.

Введено в эксплуатацию 9000 м производственных площадей. 2013 г. Запущено новое оборудование на производстве:

- машина для скрутки токоведущих жил сечением до 1200 мм 2 МКД 1+12+18+24+30×630;

- линия наложения изоляции, заполнения и оболочки для производства силовых кабелей, тип EEL 60-1;

- двухходовая линия грубого волочения алюминия MSM 85.

Запущено новое оборудование на производстве: - машина для скрутки токоведущих жил сечением до 1200 мм МКД 1+12+18+24+30×630; - линия наложения изоляции, заполнения и оболочки для производства силовых кабелей, тип EEL 60-1; - двухходовая линия грубого волочения алюминия MSM 85. 2014 г. Освоено производство универсального кабеля передачи данных марки «Vicab».

Освоено производство универсального кабеля передачи данных марки «Vicab». 2015 г. Произведена сертификация системы управления охраной труда предприятия на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007 в международной системе сертификации «Bureau Veritas».

Произведена сертификация системы управления охраной труда предприятия на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007 в международной системе сертификации «Bureau Veritas». 2016 г. Запуск в производство кабеля с сегментированной токоведущей жилой типа «Milliken». Начато производство шахтных кабелей для электропитания горных и проходческих комбайнов, самоходных вагонов и передвижных машин в горных выработках.

Запуск в производство кабеля с сегментированной токоведущей жилой типа «Milliken». Начато производство шахтных кабелей для электропитания горных и проходческих комбайнов, самоходных вагонов и передвижных машин в горных выработках. 2017 г. Освоено производство силовых кабелей для питания электродвигателей с частотным регулированием. Белорусским национальным техническим университетом научно доказана эффективность применения кабелей напряжением 6–110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Освоено производство силовых кабелей для питания электродвигателей с частотным регулированием. Белорусским национальным техническим университетом научно доказана эффективность применения кабелей напряжением 6–110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. 2018 г. Освоен выпуск силовых кабелей среднего напряжения (10–35 кВ) с изоляцией из этиленпропиленовой резины.

Освоен выпуск силовых кабелей среднего напряжения (10–35 кВ) с изоляцией из этиленпропиленовой резины. 2019 г. По итогам 2018 года подтвердждено звание лауреата «Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества» .

По итогам 2018 года подтвердждено звание . 2020 г. Электротехническая лаборатория ООО «ПО «Энергокомплект» получила право на применение комбинированного знака Международной организации по аккредитации лабораторий ILAC MRA . Право применения комбинированного знака ILAC MRA наделяет протоколы, выдаваемые электротехнической лабораторией ООО «ПО «Энергокомплект», особым статусом, признаваемым во всём мире аккредитованными лабораториями, являющимися участниками международного Соглашения ILAC MRA в сферах испытаний и калибровки.

Электротехническая лаборатория ООО «ПО «Энергокомплект» получила . Право применения комбинированного знака ILAC MRA наделяет протоколы, выдаваемые электротехнической лабораторией ООО «ПО «Энергокомплект», особым статусом, признаваемым во всём мире аккредитованными лабораториями, являющимися участниками международного Соглашения ILAC MRA в сферах испытаний и калибровки. 2021 г.

- Подтверждено соответствие системы энергетического менеджмента стандарту ISO 50001:2018

- Получен патент на кабель силовой универсальный на напряжение 6-35 кВ

- Внедрение систем автоматизация управления производством Industry 4.0

- Подтверждено соответствие системы энергетического менеджмента стандарту ISO 50001:2018 - Получен патент на кабель силовой универсальный на напряжение 6-35 кВ - Внедрение систем автоматизация управления производством Industry 4.0 2022 г.

- По итогам 2021 года подтверждено звание лауреата «Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества»

- Дипломант Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества по итогам 2021 года

- Получен патент «установка для сборки водоохлаждаемого кабеля»

2023 г. история продолжается!

Редакция RusCable.Ru поздравляет сотрудников и руководство предприятия с Днем рождения ПО "Энергокомплект" и желает стабильного развития, несмотря на внешние обстоятельства!

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