1 апреля Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечает девятую годовщину со дня открытия. Генеральный директор завода Сергей Кутенев опубликовал поздравление в своей колонке и поделился цифрами о предприятии, которых удалось достичь за девять лет работы.

С днем рождения, Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»!



За эти годы наш завод претерпел колоссальные изменения: из старых полуразрушенных производственных и офисных помещений вырос современный производственный комплекс полного цикла. Наше предприятие молодое и амбициозное, поэтому мы неустанно продолжаем расти и развиваться, укрепляя свои позиции на рынке.



Сегодня мы современное, высокотехнологичное и многофункциональное производственное предприятие, которое осуществляет полный цикл производства — от исходного медного или алюминиевого сырья до готовой кабельной продукции высокого качества. Наш завод входит в список Министерства промышленности и торговли системообразующих предприятий России.

Нами реализованы проекты:

Цех по переработке меди, состоящий из гидрометаллургического участка, участка огневого рафинирования, участка производства бескислородной катанки качества КМ00б и участка металлопроката. Общий объем выпуска до 12000т медной продукции в год;

Цех кабельно-проводниковой продукции, производящий широкий номенклатурный ряд от силового электрокабеля для строительства промышленных объектов до шахтного и сигнального кабеля специального назначения.

Наш рынок высококонкурентный и это хорошо, значит нам есть к чему стремиться, нам есть с кого брать пример, нам есть куда расти.

На сегодняшний день мы активно развиваем реальный сектор экономики региона и страны, укрепляя промышленное производство. Мы постоянно участвуем в национальных проектах, среди которых «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». На предприятии мы успешно рационализируем системы энергоэффективности, делаем труд людей комфортнее, повышаем производительность труда, совершенствуем бизнес-процессы для снижения себестоимости и сроков изготовления продукции.



Всеми силами мы обеспечиваем клиентов максимально комфортным сервисом и своевременно удовлетворяем растущие потребности в инновационном высокотехнологичном продукте.



Только за прошлый мы приняли участие в 14 тематических выставках, в том числе и международных, провели более 100 семинаров и вебинаров.



За прошлый год произведено и отгружено:

17 186 407 метров кабельной продукции;

более 500 000 метров медной шины;

около 200 000 метров медного прутка.

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» занял 3 место по России и 1 место в ЦФО в номинации «Ответственный экспортер года».



Мы постоянно обучаемся и развиваем компетенции каждого сотрудника, предоставляем возможность для самореализации и карьерного роста.

Большое внимание уделяется комфортным условиям труда: осуществлен ремонт офисных и производственных помещений, окружающей территории, холла и фасада здания.

За прошедший год на нашем предприятии примерно на 30% увеличилось количество рабочих мест, на 50% расширился ассортимент выпускаемой продукции (с 60 тысяч маркоразмеров до 90 тысяч). Мы наладили выпуск шины с ПЧП, провели реконструкцию склада в г. Орле, установили и подключили собственный газопоршневой узел.



Все это стало возможным благодаря слаженной работе всей нашей профессиональной команды, добросовестному труду каждого из нас.



В краткосрочной и среднесрочной перспективе мы продолжим укреплять свои позиции на рынке, развивать своих сотрудников, выпускать конкурентную продукцию высокого качества на современном высокотехнологичном оборудовании.

В этом году мы планируем реализовать грандиозный проект — создание собственных гидрометаллургического и пирометаллургического участков (анодный и катодный цех).

Мы уверены, что усилием общей воли, совместными знаниями и опытом завод сможет добиться любых, даже самых амбициозных целей.



Благодарю каждого сотрудника предприятия за огромный вклад в наше общее дело!



С днем рождения, Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»!