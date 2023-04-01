Спешка ценою в жизнь
1 апреля Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отмечает девятую годовщину со дня открытия. Генеральный директор завода Сергей Кутенев опубликовал поздравление в своей колонке и поделился цифрами о предприятии, которых удалось достичь за девять лет работы.
С днем рождения, Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»!
За эти годы наш завод претерпел колоссальные изменения: из старых полуразрушенных производственных и офисных помещений вырос современный производственный комплекс полного цикла. Наше предприятие молодое и амбициозное, поэтому мы неустанно продолжаем расти и развиваться, укрепляя свои позиции на рынке.
Сегодня мы современное, высокотехнологичное и многофункциональное производственное предприятие, которое осуществляет полный цикл производства — от исходного медного или алюминиевого сырья до готовой кабельной продукции высокого качества. Наш завод входит в список Министерства промышленности и торговли системообразующих предприятий России.
Нами реализованы проекты:
Наш рынок высококонкурентный и это хорошо, значит нам есть к чему стремиться, нам есть с кого брать пример, нам есть куда расти.
На сегодняшний день мы активно развиваем реальный сектор экономики региона и страны, укрепляя промышленное производство. Мы постоянно участвуем в национальных проектах, среди которых «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». На предприятии мы успешно рационализируем системы энергоэффективности, делаем труд людей комфортнее, повышаем производительность труда, совершенствуем бизнес-процессы для снижения себестоимости и сроков изготовления продукции.
Всеми силами мы обеспечиваем клиентов максимально комфортным сервисом и своевременно удовлетворяем растущие потребности в инновационном высокотехнологичном продукте.
Только за прошлый мы приняли участие в 14 тематических выставках, в том числе и международных, провели более 100 семинаров и вебинаров.
За прошлый год произведено и отгружено:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» занял 3 место по России и 1 место в ЦФО в номинации «Ответственный экспортер года».
Мы постоянно обучаемся и развиваем компетенции каждого сотрудника, предоставляем возможность для самореализации и карьерного роста.
Большое внимание уделяется комфортным условиям труда: осуществлен ремонт офисных и производственных помещений, окружающей территории, холла и фасада здания.
За прошедший год на нашем предприятии примерно на 30% увеличилось количество рабочих мест, на 50% расширился ассортимент выпускаемой продукции (с 60 тысяч маркоразмеров до 90 тысяч). Мы наладили выпуск шины с ПЧП, провели реконструкцию склада в г. Орле, установили и подключили собственный газопоршневой узел.
Все это стало возможным благодаря слаженной работе всей нашей профессиональной команды, добросовестному труду каждого из нас.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе мы продолжим укреплять свои позиции на рынке, развивать своих сотрудников, выпускать конкурентную продукцию высокого качества на современном высокотехнологичном оборудовании.
В этом году мы планируем реализовать грандиозный проект — создание собственных гидрометаллургического и пирометаллургического участков (анодный и катодный цех).
Мы уверены, что усилием общей воли, совместными знаниями и опытом завод сможет добиться любых, даже самых амбициозных целей.
Благодарю каждого сотрудника предприятия за огромный вклад в наше общее дело!
С днем рождения, Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»!
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter