АО "Мособлэнерго" постоит 2 трансформаторные подстанции в Истре

АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует построить 2 трансформаторные подстанции мощностью 160 кВА в г.о. Истра в рамках программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья. Новые электрообъекты будут введены в эксплуатацию в сельском поселении Букарёвское и деревне Ленино.

Также на ЛЭП в Истринском районе по программе повышения надежности электроснабжения потребителей запланировано заменить на воздушных линиях электропередачи почти 5 км неизолированных проводов на СИП (самонесущий изолированный провод). Основной объем работ будет выполнен в предстоящий летний период в Дедовске на ул. Ленинградской и Совхозной, а также в посёлках Снегири и Пионерский, в деревнях Рождествено и Ябедино.

Помимо замены проводов на ЛЭП в г.о. Истра запланирована установка 40 новых опор. Выполнение этих мероприятий необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. ЛЭП, требующие замены, выявлялись работниками Истринского производственного отделения в ходе осмотров, проводимых по правилам технической эксплуатации оборудования.

Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, среди них и г.о. Истра. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.