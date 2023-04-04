11 апреля 2023 года в рамках деловой программы 28-ой международной выставки Securika Moscow состоится VI Всероссийский Инженерный форум — PROпроект-2023. В нем примут участие более 5000 специалистов отрасли систем безопасности.
PROпроект – ежегодная площадка для диалога внутри профессионального сообщества проектно-строительной отрасли. Участники форума дают понятную трактовку нормативно-правовых требований и выявляют несоответствия в проектной документации. Предложения по доработке существующих норм доводят до официальных представителей регуляторов отрасли, а итоги форума публикуют на официальном сайте ФГБУ ВНИИПО МЧС России.
Программа включает три секции:
Подробная информация о темах выступлений размещена сайте форума: project-forum.ru. В дискуссии участвуют разработчики нормативных документов из ФГБУ МЧС ВНИИПО России, ДНД МЧС России, ВДПО МЧС России, представители крупных компаний в области информационного моделирования, профильных вузов и учебных центров в сфере пожарной безопасности.
PROпроект-2023 пройдет в гибридном формате:
*для бесплатного посещения Securika Moscow 2023 введите промокод sec23iTR на сайте выставки.
Участие в форуме – бесплатное. Предварительная регистрация на сайте форума обязательна: https://project-forum.ru/. Количество мест ограничено. Организатором PROпроект-2023 является компания RUBEZH, техническую поддержку обеспечивает Securika Moscow 2023. В качестве партнёров форума выступают АНО Консорциум ПОПСБ, Учебный Центр RUBEZH, информационно-аналитический журнал RUБЕЖ.
На форуме PROпроект-2023 анонсируют запуск закрытого чата (с обсуждениями) для сотрудников отрасли безопасности.
Контакты организатора для запроса дополнительной информации:
Александр Алексеев, 8 (800) 600-15-07, projectforum@rubezh.ru
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