АО «Мособлэнерго» завершена реконструкция трансформаторной подстанции в Серпухове. ТП-14 на улице Луначарского является источником электроснабжения недавно реконструированного водозаборного узла №1, который обеспечивает водоснабжение центральной части города.

Энергетики произвели замену оборудования распределительного устройства РУ-0,4 кВ и увеличили мощность объекта путем установки 2 силовых трансформаторов по 250 кВА вместо одного мощностью 320 кВА.

Проведенная реконструкция осуществлялась в рамках реализации инвестиционной программы и позволила обеспечить надежность электроснабжения социально важного объекта.

В 2022 году АО «Мособлэнерго» в целях улучшения качества обслуживания потребителей по инвестиционной программе было построено 227 км линий электропередачи и введено 79,7 МВА трансформаторной мощности. В текущем году компания планирует сохранить темпы строительства энергообъектов в Московской области.