 

АО "Мособлэнерго" обеспечило надежность электроснабжения водозаборного узла в Серпухове

4 апреля 2023, 17:45 337 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
Авторы и источники / Правообладателям

АО «Мособлэнерго» завершена реконструкция трансформаторной подстанции в Серпухове. ТП-14 на улице Луначарского является источником электроснабжения недавно реконструированного водозаборного узла №1, который обеспечивает водоснабжение центральной части города.

Энергетики произвели замену оборудования распределительного устройства РУ-0,4 кВ и увеличили мощность объекта путем установки 2 силовых трансформаторов по 250 кВА вместо одного мощностью 320 кВА.

Проведенная реконструкция осуществлялась в рамках реализации инвестиционной программы и позволила обеспечить надежность электроснабжения социально важного объекта.

В 2022 году АО «Мособлэнерго» в целях улучшения качества обслуживания потребителей по инвестиционной программе было построено 227 км линий электропередачи и введено 79,7 МВА трансформаторной мощности. В текущем году компания планирует сохранить темпы строительства энергообъектов в Московской области.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно