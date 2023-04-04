 

АО "Мособлэнерго" постоит 5 трансформаторных подстанций в Наро-Фоминске

4 апреля 2023, 16:00 375 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует построить 5 трансформаторных подстанций в Наро-Фоминском городском округе в рамках программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья. Новые объекты будут введены в эксплуатацию в Наро-Фоминске на ул. Чехова, 74- км Киевского шоссе, в Апрелевке на ул. Республиканской и в СНТ «Дачное «МК КПСС», в п. Зосимова Пустынь.

Также в Наро-Фоминском округе по программе повышения надежности электроснабжения потребителей на ЛЭП запланировано заменить почти 7 км проводов и кабеля. Основной объем работ будет выполнен в предстоящий летний период в Апрелевке и Наро-Фоминске на 1-5-м Мартовских переулках и 2-м Володарском переулке.

Помимо замены проводов на воздушных линиях электропередачи округа запланирована установка 39 новых опор. Выполнение этих мероприятий необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. ЛЭП, требующие замены, выявлялись работниками Наро-Фоминского производственного отделения в ходе осмотров, проводимых по правилам технической эксплуатации оборудования.

Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, среди них и Наро-Фоминский г.о. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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