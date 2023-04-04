АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует построить 5 трансформаторных подстанций в Наро-Фоминском городском округе в рамках программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья. Новые объекты будут введены в эксплуатацию в Наро-Фоминске на ул. Чехова, 74- км Киевского шоссе, в Апрелевке на ул. Республиканской и в СНТ «Дачное «МК КПСС», в п. Зосимова Пустынь.
Также в Наро-Фоминском округе по программе повышения надежности электроснабжения потребителей на ЛЭП запланировано заменить почти 7 км проводов и кабеля. Основной объем работ будет выполнен в предстоящий летний период в Апрелевке и Наро-Фоминске на 1-5-м Мартовских переулках и 2-м Володарском переулке.
Помимо замены проводов на воздушных линиях электропередачи округа запланирована установка 39 новых опор. Выполнение этих мероприятий необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. ЛЭП, требующие замены, выявлялись работниками Наро-Фоминского производственного отделения в ходе осмотров, проводимых по правилам технической эксплуатации оборудования.
Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, среди них и Наро-Фоминский г.о. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter