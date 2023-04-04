АО «Мособлэнерго» в 2023 году планирует построить 5 трансформаторных подстанций в Наро-Фоминском городском округе в рамках программы по повышению надёжности электроснабжения потребителей Подмосковья. Новые объекты будут введены в эксплуатацию в Наро-Фоминске на ул. Чехова, 74- км Киевского шоссе, в Апрелевке на ул. Республиканской и в СНТ «Дачное «МК КПСС», в п. Зосимова Пустынь.

Также в Наро-Фоминском округе по программе повышения надежности электроснабжения потребителей на ЛЭП запланировано заменить почти 7 км проводов и кабеля. Основной объем работ будет выполнен в предстоящий летний период в Апрелевке и Наро-Фоминске на 1-5-м Мартовских переулках и 2-м Володарском переулке.

Помимо замены проводов на воздушных линиях электропередачи округа запланирована установка 39 новых опор. Выполнение этих мероприятий необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям. ЛЭП, требующие замены, выявлялись работниками Наро-Фоминского производственного отделения в ходе осмотров, проводимых по правилам технической эксплуатации оборудования.

Программа по повышению надежности электроснабжения потребителей реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. В 2023 году программа АО «Мособлэнерго» по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья охватила 26 округов Московской области, среди них и Наро-Фоминский г.о. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.