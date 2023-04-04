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Энергетики приняли участие в рабочей встрече с представителями муниципальных образований Новосибирской области

4 апреля 2023, 11:00 140 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "РЭС"
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30 марта 2023 года на базе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета состоялась рабочая встреча с представителями муниципальных образований Новосибирской области по вопросам строительства, эксплуатации, содержанию и ремонту систем водоснабжения (скважин, станций водоподготовки) и иным вопросам.

Во встрече приняли участие заместители глав по ЖКХ, специалисты, ответственные за надлежащую эксплуатацию и ремонт водозаборов, а также представители ресурсоснабжающих предприятий области. От лица системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области с докладом выступил директор по технологическим присоединениям АО «РЭС» Алексей Гвоздев.

Он рассказал об аспектах и основных этапах подключения возводимых объектов к электросетям, поделился информацией об изменении законодательства и внедрении новых электронных сервисов для удобства заявителей и, самое главное, ответил на животрепещущие вопросы представителей муниципальных образований.

Кроме того, в ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы по организации контроля за эксплуатацией объектов водоснабжения на территории региона, применению современных подходов при строительстве инфраструктурных объектов, а также внедрению инновационных методов обучения персонала и развитию технологий информационного моделирования.

Участие АО «РЭС» в данном мероприятии стало отличной возможностью расширения деловых контактов и способствовало не только развитию электросетевой инфраструктуры региона, но и реализации подпрограммы «Чистая вода» региональной госпрограммы.

 

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Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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