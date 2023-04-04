Еще один шаг к единому технологическому пространству ЕЭС России

Системный оператор Единой энергетической системы продолжает поэтапное внедрение в ОЭС Востока технологии внутрисуточных расчетов – уточненных доводимых диспетчерских графиков (УДДГ). Эта технология является аналогом расчетов планов балансирующего рынка, применяющихся в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии и мощности.

С сегодняшнего дня расчет уточненных доводимых диспетчерских графиков в ОЭС Востока будет производиться шесть раз в сутки с 4-часовыми интервалами. На начальном этапе внедрения технологии, которую начали применять в октябре 2022 года, внутрисуточный расчет УДДГ проводился дважды в сутки.

В настоящее время часть территорий Дальнего Востока: территории Республики Саха (Якутия), Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области – объединены в состав Второй неценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности, в которой пока не применяются механизмы рыночного ценообразования, и торговля осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) на электрическую энергию и мощность. При этом большая часть технологий оптового рынка электроэнергии и мощности уже реализована в ОЭС Востока.

Применение и развитие УДДГ как механизма краткосрочного планирования режима является очередным шагом к унификации процессов оперативно-диспетчерского управления и технологическому единству ЕЭС России.

«Увеличение количества внутрисуточных расчетов диспетчерского графика позволит осуществлять более точный оперативный учет изменений схемно-режимных условий ОЭС Востока, связанных с изменениями топологии сети, параметров генерирующего оборудования, а также потребления на территории региона. Следующим шагом к унификации процедур станет переход на 2-часовой, а затем – на ежечасный расчет, применяющийся на балансирующем рынке в ценовых зонах», – сообщил генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока Виталий Сунгуров.

Запуск ежечасных расчетов УДДГ совместно с уже внедренной в 2019 году технологией выбора состава включенного генерирующего оборудования ВСВГО в операционной зоне ОЭС Востока обеспечивает технологическую завершенность выполняемого цикла краткосрочного планирования, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства электроэнергии, а также создает необходимую технологическую основу для перехода к модели конкурентного рынка электрической энергии и мощности.

Балансирующий рынок

Балансирующий рынок (БР) – один из базовых механизмов оптового рынка электроэнергии и мощности. Обеспечивает торговлю электроэнергией по свободным (нерегулируемым) ценам в объемах, соответствующих отклонениям от планового диспетчерского графика, формируемого в рынке на сутки вперед. На БР реализуются объемы электроэнергии, необходимые энергосистеме для компенсации текущих изменений уровня потребления, состояния генерирующего оборудования, сетевых ограничений. Расчет графика (плана БР) на этом рынке производится Системным оператором ежечасно в течение суток, при этом каждый раз производится актуализация расчетной модели с учетом изменившихся системных условий. На основании данной информации проводятся конкурентные отборы ценовых заявок поставщиков, обеспечивающие экономическую эффективность загрузки станций и требования к надежности.