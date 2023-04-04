На реке Лена ведется ремонт 300-тонной русловой опоры

В середине марта ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) начало ремонт фундаментной части опоры-колосса, стоящей на небольшом острове посреди Лены, одной из самых длинных и полноводных рек мира. 140-метровая русловая опора кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-110 кВ «Майя – Табага» расположена на устое — 25-метровом железобетонном фундаменте, покрытом специальным металлическим профилем — шпунтом Ларсена из толстостенной высокопрочной стали. В половодье практически весь фундамент опоры полностью уходит под воду.

Примечательно, что строительство перехода через реку кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-110 кВ «Майя – Табага» было начато в 1983 году и велось целых 9 лет. Всего на переходе установлено 6 гигантских опор из которых лишь одна стоит в русле Лены. Устойчивость русловой опоре и её фундаменту обеспечивают 111 железобетонных свай, забитых на глубину 20 метров. Строительные работы велись в зимнее время, когда к острову был доступ по крепкому речному льду. На острове был выкопан 20-метровый котлован, из которого с помощью насосных станций, суммарная мощность которых была эквивалентна водозабору города Якутска, постоянно откачивались незамерзающие подрусловые воды.

Пока работали насосы было пробурено 111 скважин глубиной 20 метров и диаметром 1 метр. В каждую из этих скважин были установлены железобетонные сваи. На этом мощнейшем свайном основании возведен 25-метровый железобетонный устой с крестовой площадкой, на которой стоит 140-метровая 300-тонная металлическая красавица, состоящая из 9 секций, установленных друг на друга. Строительство русловой опоры было завершено в 1992 году.

Русловая опора ежегодно подвергается воздействию ледохода на реке Лене — ледяные глыбы оставляют вмятины даже на особо прочном стальном покрытии фундамента. Плановый осмотр опор, расположенных на переходе через Лену кабельно-воздушной линии электропередачи КВЛ-110 кВ «Майя – Табага» осуществляется два раза в год, и раз в 5 лет проводится независимая оценка их технического состояния.

«В 2021 году была проведена оценка технического состояния конструкций русловой опоры, по результатам которой был выявлен ряд устранимых дефектов. В этом году подрядная организация занимается ремонтом ростверка, то есть верхней части свайного фундамента и устраняет деформации стального покрытия фундамента — шпунта Ларсена, наносит на него антикоррозионное покрытие, осуществляет покраску металлических частей фундамента, крестовой опорной площадки и восстанавливает лестницу», — сообщила главный эксперт группы эксплуатации зданий и сооружений службы технического обслуживания и ремонта Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Евдокия Эверстова.

Весь запланированный на этот год объем работ планируется завершить до закрытия зимней переправы, то есть до середины апреля». Работы по ремонту русловой опоры разделены на два этапа, в текущем году ведутся работы по фундаментной части, а в следующем году запланированы работы по ремонту металлоконструкций самой опоры.

Высота русловой опоры вместе с устоем составляет 165 метров. Длина провода в пролёте над рекой — 1700 метров. Кабельно-воздушная линия электропередачи КВЛ-110 кВ «Майя – Табага» обеспечивает электроснабжение семи заречных улусов, габариты воздушной линии — 220 кВ, напряжение — 110 тысяч вольт.