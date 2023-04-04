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  • Председатель совета директоров ПО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" Подгайский Сергей Иванович отмечает свой день рождения

Председатель совета директоров ПО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" Подгайский Сергей Иванович отмечает свой день рождения

4 апреля 2023, 09:58 185 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПО Энергокомплект
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4 апреля председатель совета директоров ПО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" Сергей Иванович Подгайский отмечает свой день рождения. 

Портал RusCable.Ru поздравляет Сергей Ивановича с днем рождения и желает успешной реализации намеченных планов и бесконечного развития в профессиональном плане. 

На портале в разделе "Лица отрасли" обновлена биография Сергея Ивановича. Только за 2022 год он получил сразу несколько наград и титулов, которые отражают его вклад в развитие энергосистемы:

  • Почетное звание государственного производственного объединения энергетики «Белэнерго» «Выдатнiк Беларускай энергасiстэмы». 2022 г.
  • Юбилейный знак электроэнергетики «Белэнерго». За многолетнюю и плодотворную работу, достижение высоких показателей, значительный вклад в развитие и совершенствование электроэнергетической отрасли и в связи с празднованием 90-летия энергосистемы. 2022 г.
  • Ученая степень кандидата технических наук. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические системы, 2022 г.

Богатая биография, опыт, обучение и реализация современных технологий в кабельном производстве позволили создать предприятие - лидера отрасли. 1 апреля 2023 года, ПО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" отметило свой 31-й день рождения. Предприятие и его руководители растут и развиваются вместе! Этот рост заметен по всем направлениям. От технологий производства, передовой продукции и научных изысканий, до внимательного отношения к сотрудникам, преемственности поколений и уникальной атмосферы, которую Сергей Иванович создает и в коллективе и с коллегами по кабельному бизнесу.

Поздравляем!

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Метки: ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ, ПОДАЙСКИЙ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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