4 апреля председатель совета директоров ПО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" Сергей Иванович Подгайский отмечает свой день рождения.

Портал RusCable.Ru поздравляет Сергей Ивановича с днем рождения и желает успешной реализации намеченных планов и бесконечного развития в профессиональном плане.

На портале в разделе "Лица отрасли" обновлена биография Сергея Ивановича. Только за 2022 год он получил сразу несколько наград и титулов, которые отражают его вклад в развитие энергосистемы:

Почетное звание государственного производственного объединения энергетики «Белэнерго» «Выдатнiк Беларускай энергасiстэмы». 2022 г.

Юбилейный знак электроэнергетики «Белэнерго». За многолетнюю и плодотворную работу, достижение высоких показателей, значительный вклад в развитие и совершенствование электроэнергетической отрасли и в связи с празднованием 90-летия энергосистемы. 2022 г.

Ученая степень кандидата технических наук. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.14.02 - Электрические станции и электроэнергетические системы, 2022 г.

Богатая биография, опыт, обучение и реализация современных технологий в кабельном производстве позволили создать предприятие - лидера отрасли. 1 апреля 2023 года, ПО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" отметило свой 31-й день рождения. Предприятие и его руководители растут и развиваются вместе! Этот рост заметен по всем направлениям. От технологий производства, передовой продукции и научных изысканий, до внимательного отношения к сотрудникам, преемственности поколений и уникальной атмосферы, которую Сергей Иванович создает и в коллективе и с коллегами по кабельному бизнесу.

Поздравляем!