4 апреля председатель совета директоров ПО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" Сергей Иванович Подгайский отмечает свой день рождения.
Портал RusCable.Ru поздравляет Сергей Ивановича с днем рождения и желает успешной реализации намеченных планов и бесконечного развития в профессиональном плане.
На портале в разделе "Лица отрасли" обновлена биография Сергея Ивановича. Только за 2022 год он получил сразу несколько наград и титулов, которые отражают его вклад в развитие энергосистемы:
Богатая биография, опыт, обучение и реализация современных технологий в кабельном производстве позволили создать предприятие - лидера отрасли. 1 апреля 2023 года, ПО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" отметило свой 31-й день рождения. Предприятие и его руководители растут и развиваются вместе! Этот рост заметен по всем направлениям. От технологий производства, передовой продукции и научных изысканий, до внимательного отношения к сотрудникам, преемственности поколений и уникальной атмосферы, которую Сергей Иванович создает и в коллективе и с коллегами по кабельному бизнесу.
Поздравляем!
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