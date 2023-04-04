В "Россети Юг" состоялось заседание технического совета

На базе ЮРГПУ (НПИ) им. Платова в Новочеркасске прошло заседание технического совета «Россети Юг». Представители отечественных организаций-производителей, приглашенные для участия в форуме, познакомили с инженеров компании с новейшими разработками электротехнического оборудования.

Производители представили специалистам технического блока новые решения в области систем автоматизации энергообъектов, повышения надежности распределительных систем и, в частности, кабельных линий. Участники совещания обсудили вопросы импортозамещения комплектующих для силовых трансформаторов, проблемы поставок и эксплуатации высоковольтного электротехнического оборудования.

Одной из важных тем прошедшего совещания стало дальнейшее развитие сотрудничества «Россети Юг» и ЮРГПУ (НПИ) им. Платова. Вместе с представителями вуза участники техсовета наметили основные направления научной и инновационной деятельности, обсудили вопросы совместной подготовки специалистов в области электроэнергетики.