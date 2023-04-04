Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов посетил Западное производственное отделение филиала «Оренбургэнерго» в Бузулуке.
Глава компании осмотрел токарные и слесарные цеха, автомобильные боксы, ремонтные мастерские, складские помещения, а также химическую лабораторию, где проводится ряд исследований состояния трансформаторного масла. Все производственные участки оснащены современным оборудованием, эргономичны, оптимальны с точки зрения производственной безопасности.
- Базы Западного производственного отделения и Бузулукского РЭС в полной мере можно назвать образцовыми. Это современные энергетические подразделения, где предусмотрено все необходимое для эффективной, комфортной и безопасной работы персонала. Этот опыт мы будем распространять на все подразделения компании, - отметил глава ПАО «Россети Волга».
Александр Гаврилов также изучил музейную экспозицию в административном здании предприятия: альбомы с фотографиями, старые электроприборы, воспоминания ветеранов.
- История предприятия отражает исторические вехи нашей страны. Несколько десятилетий база Западного производственного отделения располагалась в помещениях монастыря. В гаражах обнаружили старинные церковные фрески. Примечательно, что после переезда в новое современное здание руководство и сотрудники продолжают хранить память – копии фресок разместили на стенах в рекреации, - пояснил заместитель генерального директора – директор филиала «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев.
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