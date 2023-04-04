Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов посетил Западное производственное отделение филиала «Оренбургэнерго» в Бузулуке.

Глава компании осмотрел токарные и слесарные цеха, автомобильные боксы, ремонтные мастерские, складские помещения, а также химическую лабораторию, где проводится ряд исследований состояния трансформаторного масла. Все производственные участки оснащены современным оборудованием, эргономичны, оптимальны с точки зрения производственной безопасности.

- Базы Западного производственного отделения и Бузулукского РЭС в полной мере можно назвать образцовыми. Это современные энергетические подразделения, где предусмотрено все необходимое для эффективной, комфортной и безопасной работы персонала. Этот опыт мы будем распространять на все подразделения компании, - отметил глава ПАО «Россети Волга».

Александр Гаврилов также изучил музейную экспозицию в административном здании предприятия: альбомы с фотографиями, старые электроприборы, воспоминания ветеранов.