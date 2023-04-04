ГУП РК "Крымэнерго" развивает сети в Евпатории

ГУП РК «Крымэнерго» ускоряет темпы реализации техприсоединений в Западном Крыму.

С начала 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» реализовало в городском округе Евпатория на 60 % больше договоров на технологическое присоединение, чем за аналогичный период 2022 года. Для подключения новых объектов заявителей и увеличения мощности сотрудники предприятия проложили 6600 метров воздушных и кабельных линий, смонтировали 86 железобетонных опор, установили современные щиты учета. В настоящее время ведется сетевое строительство для участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства в Уютненском сельском поселении, а также в пгт Заозерное.

Помимо этого, ГУП РК «Крымэнерго» продолжает плановое обслуживание сетевого комплекса полуострова. За 2023 год в Евпатории и окрестностях специалисты капитально отремонтировали 15 трансформаторных подстанций и 40 выключателей различного типа, расчистили 14,5 га воздушных линий 0,4-10 кВ, заменили 9 опор.

Отметим, что выполнение масштабного комплекса работ по обслуживанию электрохозяйства и возведению сетевой инфраструктуры позволяет обеспечить стабильное и надежное электроснабжение потребителей и способствует экономическому развитию региона.