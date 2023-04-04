Национальный исследовательский комитет (НИК) В5 Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ «Релейная защита и автоматика», функционирующий на базе Системного оператора, создает в своем составе новые рабочие группы по итогам участия российской делегации в 49-й Сессии СИГРЭ, прошедшей в Париже в августе 2022 года.

В 2023 году в составе B5 РНК СИГРЭ планируется создать семь новых исследовательских рабочих групп, которые возглавят специалисты АО «СО ЕЭС», АО «НТЦ ЕЭС», ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ООО «ИЦ Энергосервис»:

В5.7 «Развитие технологий моделирования в РЗА»,

В5.8 «Требования к созданию систем автоматизированного проектирования (САПР) цифровых систем РЗА»,

В5.9 «Развитие технологий РЗА сетей 6-35 кВ»,

В5.10 «Требования к системам защиты, автоматики и управления для интеграции ВИЭ в энергосистему»,

В5.11 «Интеллектуальная система РЗА»,

В5.12 «Требования к обеспечению кибербезопасности (устойчивости функционирования) цифровых систем РЗА»,

В5.13 «Развитие и применение технологии СВИ в электроэнергетике».

Новые рабочие группы, создание которых обусловлено результатами анализа мировых тенденций и проблем развития современной электроэнергетики и возможностями развития технологий РЗА, были представлены в ходе состоявшегося 29 марта в Системном операторе расширенного заседания комитета В5 РНК СИГРЭ (материалы заседания). Оно было посвящено итогам работы в 2022 году, оценке участия представителей НИК B5 в работе 49-ой сессии СИГРЭ, а также подготовке к очередной сессии СИГРЭ в 2024 году.

На заседании советник директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС», руководитель комитета В5 РНК СИГРЭ Андрей Жуков представил доклад о деятельности Национального исследовательского комитета в 2022 году и подробно рассказал о подготовке к участию российской делегации в работе 49-й сессии СИГРЭ.

Он сообщил, что при подготовке к участию отечественных специалистов в сессии в Париже НИК В5 РНК СИГРЭ рассмотрел и одобрил 11 аннотаций докладов по трем предпочтительным темам, из которых на сессии было семь докладов, включая четыре подготовленные специалистами Системного оператора.

О работе российской делегации на 49-й сессии СИГРЭ, а также о закрытых заседаниях международных тематических групп 51 «Автоматизация подстанций», 52 «Защита и мониторинг» и 53 «Требования новых сетей», а также исследовательского комитета В5 сообщил ведущий эксперт Службы релейной защиты и автоматики Системного оператора, координатор НИК В5 РНК СИГРЭ Антон Расщепляев, с 2022 года представляющий Россию в исследовательском комитете B5 СИГРЭ (Study Committee B5 «Protection and Automation»).

Он представил выбранные на закрытом заседании SC B5 СИГРЭ приоритетные темы 50-й сессии СИГРЭ и рассказал о новых международных рабочих группах. Также он сообщил о необходимости скорой подготовки аннотаций докладов на следующую сессию СИГРЭ, которая пройдет в 2024 году в Париже.

Обзор технологий РЗА, представленный мировыми производителями сделали представители АО «СО ЕЭС», НИУ МЭИ, НГТУ им Р.Е. Алексеева. О работе молодежной секции на 49 сессии СИГРЭ рассказал представитель НИУ МЭИ.

«Активная работа российской делегации в 49-й сессии СИГРЭ и представленные доклады позволяют положительно оценить актуальность и эффективность российских разработок, что подтверждает высокий международный авторитет российской школы РЗА, правильность проводимой в отрасли технической политики в области РЗА. Сессии СИГРЭ – проверенный и очень эффективный способ повышения технического интеллекта специалистов, дающий новые стимулы и новые идеи развития отечественных технологий и их применения на практике», – отметил Андрей Жуков.

Он отметил, что российская делегация получила актуальную информацию о современном состоянии разработок в сфере РЗА ведущими зарубежными фирмами-производителями, которую необходимо детально изучить и проанализировать для оценки возможности применения в российских условиях.

На заседании НИК В5 РНК СИГРЭ прозвучали отчеты российских руководителей международных рабочих групп (WG) B5-59 «Быстродействующая защита и автоматизация сети – параметры и требования», В5-60 «Архитектура РЗА с гибкой функциональной структурой», В5-70 «Надежность систем релейной защиты и автоматики энергосистем – методы оценки и сравнения архитектур».

С докладами об итогах работы в 2022 году и участии в 49-й сессии СИГРЭ также выступили руководители шести рабочих групп НИК В5 РНК СИГРЭ: B5.1 «Подготовка специалистов в области РЗА», В5.2 «Вопросы кибербезопасности в РЗА», В5.3 «Развитие технологии СВИ в задачах мониторинга, защиты и управления», В5.4 «Комплексы РЗА с гибкой функциональной архитектурой», В5.5 «Развитие технологии «Цифровая подстанция»» и В5.6 «Надежность комплексов РЗА». Выступающие представили обзор мировых направлений развития РЗА по направлениям «Релейная защита», «Противоаварийная автоматика», «Синхронизированные векторные измерения», «Информационная безопасность».

В ходе состоявшейся дискуссии участники заседания обсудили технические вопросы и значимость создания в составе НИК В5 РНК СИГРЭ для развития современных технологий РЗА семи новых рабочих групп, рассмотрели вопросы взаимодействия Национального исследовательского комитета и молодежной секции СИГРЭ по тематике РЗА, а также план работы НИК В5 РНК СИГРЭ на 2023 год.

В расширенном заседании Национального исследовательского комитета В5 РНК СИГРЭ приняли участие специалисты Системного оператора, компаний «Россети», «РусГидро», «Концерн Росэнергоатом», разработчиков и производителей РЗА, НИУ «МЭИ», а также в качестве наблюдателей – специалисты из стран-участников СНГ.