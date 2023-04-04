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"Россети Северный Кавказ" завершили реализацию Программы снижения потерь в Гудермесском районе Чеченской Республики

4 апреля 2023, 16:15 381 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» повысили надежность и качество электроснабжения 15 тысяч жителей Гудермесского района республики.

Энергетики реконструировали на участке 104 километра линий электропередачи 0,4-10 кВ: заменили дефектные опоры и ветхий провод на самонесущий изолированный (СИП). Применение СИП энергетики объясняют его неоспоримыми преимуществами – провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и не представляет угрозы для птиц и животных.

Рабочие группы также заменили на участке девять комплектных трансформаторных подстанций и еще 21 установили дополнительно.

Технические мероприятия реализованы в рамках Программы снижения потерь электрической энергии.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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