Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» повысили надежность и качество электроснабжения 15 тысяч жителей Гудермесского района республики.

Энергетики реконструировали на участке 104 километра линий электропередачи 0,4-10 кВ: заменили дефектные опоры и ветхий провод на самонесущий изолированный (СИП). Применение СИП энергетики объясняют его неоспоримыми преимуществами – провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и не представляет угрозы для птиц и животных.

Рабочие группы также заменили на участке девять комплектных трансформаторных подстанций и еще 21 установили дополнительно.

Технические мероприятия реализованы в рамках Программы снижения потерь электрической энергии.