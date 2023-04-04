Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» планомерно проводят работу по принятию на обслуживание бесхозяйных электросетевых объектов на территории Челябинской области: в Челябинске, Копейске и еще двадцати муниципальных образованиях региона.

Так, за 2021 год энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» приняли на обслуживание 99 км линий электропередачи и 8 МВА трансформаторной мощности, за 2022 год – 144 км линий электропередачи и трансформаторные подстанции мощностью 21 МВА.

В настоящий момент на обслуживании специалистов филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» находится всего 1 363 бесхозяйных объекта. Это 481 км линий электропередачи, трансформаторные подстанции мощностью 74,25 МВА. Электросетевые объекты расположены в Челябинске Златоусте, Копейске, Пласте, Сатке, Троицке, Южноуральске, Юрюзани, а также Верхнеуральском, Каслинском, Кизильском, Кусинском, Октябрьском, Сосновском, Уйском и других муниципальных районах.

В связи с изменениями российского законодательства «Россети Урал» с 2022 года проводит работу по признанию в судебном порядке прав собственности на данные объекты, и в настоящий момент уже порядка 850 объектов признаны собственностью компании «Россети Урал».

Консолидация электросетевого имущества, в том числе и бесхозяйных объектов, является одним из приоритетных направлений деятельности компании «Россети Урал». Основная задача энергетиков - обеспечить надежное и качественное обслуживание сетей и клиентов.

Работа по выявлению на территории ответственности филиала «Челябэнерго» бесхозяйных электросетевых объектов ведётся с 2008 года. В 2023 году энергетики продолжат активную деятельность по принятию бесхозяйного электросетевого имущества. Подать заявку на передачу электросетевого объекта на баланс «Россети Урал» могут физические и юридические лица на сайте компании в разделе «Клиентам»: https://rosseti-ural.ru/client/handover/