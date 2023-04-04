Проект реализовала компания «Россети Волга». Для электроснабжения микрорайона «Южный город» в объеме порядка 8,5 МВт энергетики реконструировали две ячейки закрытых распределительных устройств 6 кВ питающего центра 110 кВ «Овощная» и подключили к ним две линии электропередачи 6 кВ. Также модернизировали распределительный пункт 6 кВ и трансформаторные подстанции совокупной мощностью более 17 МВА.

«Южный город» – один из масштабных проектов комплексного освоения территории в Поволжье. Его реализация началась в 2013 году. За это время сданы 165 многоквартирных домов, девять детских садов, две школы, оборудовано пять прогулочных зон. Сейчас в районе идет строительство новых жилых массивов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Подключение ЖК входит в перечень приоритетных направлений деятельности компании и направлено на содействие реализации национального проекта «Жилье и городская среда», который предполагает серьезное увеличение темпов жилищного строительства в России. В 2022 году в стране введено 102,7 млн кв. метров, из которых почти 1,9 млн кв. метров в Самарской области.