Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель-Оптика» на 35-ой Международной выставке «Информационные и коммуникационные технологии» СВЯЗЬ-2023 в период с 11 по 14 апреля 2023 г.

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Павильон №2, Зал 1 и 2, Стенд №21Е32.

Время работы выставки:

11 – 13 апреля: с 10:00 до 18:00

14 апреля: с 10:00 до 16:00

Пройдите электронную регистрацию по ссылке: Пригласительный билет

Продемонстрируем всю линейку продукции, а также новинки производства, ответим на все ваши вопросы!

Будем рады встрече!