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4 апреля 2023, 09:48 152 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
Авторы и источники / Правообладателям

Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель-Оптика» на 35-ой Международной выставке «Информационные и коммуникационные технологии» СВЯЗЬ-2023 в период с 11 по 14 апреля 2023 г.

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Павильон №2, Зал 1 и 2, Стенд №21Е32.

Время работы выставки:
11 – 13 апреля: с 10:00 до 18:00
14 апреля: с 10:00 до 16:00

Пройдите электронную регистрацию по ссылке: Пригласительный билет

Продемонстрируем всю линейку продукции, а также новинки производства, ответим на все ваши вопросы!
Будем рады встрече!

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Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, СВЯЗЬ-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
SOPT
7.0

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