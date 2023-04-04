Спешка ценою в жизнь
Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель-Оптика» на 35-ой Международной выставке «Информационные и коммуникационные технологии» СВЯЗЬ-2023 в период с 11 по 14 апреля 2023 г.
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Павильон №2, Зал 1 и 2, Стенд №21Е32.
Время работы выставки:
11 – 13 апреля: с 10:00 до 18:00
14 апреля: с 10:00 до 16:00
Пройдите электронную регистрацию по ссылке: Пригласительный билет
Продемонстрируем всю линейку продукции, а также новинки производства, ответим на все ваши вопросы!
Будем рады встрече!
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