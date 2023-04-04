Индустриальный парк «Новоселки» (Ярославская область) и два промышленных технопарка – «Одинцовский технопарк» (Московская область) и «Технопарк Н2О» (Нижегородская область) успешно прошли проверку на соответствие федеральным требованиям и приказами Минпромторга России включены в федеральный реестр.

«Включение в федеральный реестр открывает возможность для управляющих компаний и резидентов парков воспользоваться всей существующей линейкой мер государственной поддержки федерального и регионального уровня, включая субсидии на создание инфраструктуры парка, налоговые льготы и преференции»,

– отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Индустриальный парк «Новоселки» действует на территории города Ярославль с 2017 года, общая площадь территории парка составляет 104,8 га. На данный момент на площадке ведут деятельность 6 резидентов, которыми создано 194 рабочих места. Резиденты индустриального парка «Новоселки» преимущественно относятся к фармацевтической отрасли, также на территории парка ведут деятельность производители различных видов упаковки. Индустриальный парк «Новоселки» является государственным парком под управлением «Корпорации развития Ярославской области». В этом году по итогам проверки парк повторно подтвердил соответствие федеральным требованиям.

Частный промышленный «Одинцовский технопарк» действует в Московской области. Его территория состоит из 13 земельных участков общей площадью 5,89 га. В настоящее время в парке разместили производство 7 резидентов, создавших 172 рабочих места. Резиденты промтехнопарка занимаются производством мебели, преобразовательных и специальных трансформаторов, изделий из металла, пластиковой тары и т.д.

«Технопарк Н2О» действует на территории завода «ДПО Пластик» в Дзержинске, общая площадь территории частного промышленного технопарка составляет 1,3 га. На данный момент подписаны соглашения о размещении на площадке 3 резидентов, которыми будет создано 36 рабочих мест. «Технопарк Н2О» станет важной частью научно-производственной структуры Нижегородской области. Резиденты промышленного «Технопарка Н2О» преимущественно относятся к химической отрасли, в их числе производители смазочных масел, функциональных присадок, изделий из пластмасс и синтетических смол. Также на территории парка будут вести деятельность лаборатории и центры по тестированию и разработке материалов для производства изделий из полимеров.

«Нижегородская область стала одним из первых регионов, где был создан научно-образовательный центр мирового уровня, сейчас реализуются масштабные проекты инновационного научно-технологического центра, ИТ-кампуса. «Технопарк Н2О» будет создан на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске. ОЭЗ сегодня активно развивается и расширяется. Мы видим серьезный интерес со стороны инвесторов и к проекту технопарка. Его резиденты смогут пользоваться широким перечнем мер поддержки. Инфраструктура будет включать в себя лабораторный комплекс, центр коллективного пользования оборудованием, офисные помещения, конференц-залы. Это позволит исследователям работать в максимально комфортных условиях»,

– отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.