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10G, DOCSIS 4.0 и преодоление цифрового разрыва – как прошла одна из самых авторитетных независимых конференций для кабельщиков

5 апреля 2023, 09:48 86 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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14 и 15 марта прошла одна из самых значимых независимых конференций в кабельной индустрии  –  Cable Next-Gen Technologies & Strategies. В ходе мероприятия ученые и крупнейшие игроки отрасли обсуждали проблемы кабельной индустрии и технологические возможности для ее последующего развития.

В прямом эфире была составлена дорожная карта для любого кабельного предприятия. Были рассмотрены варианты дальнейшего стратегического развития и совершенствования системы коммуникации между высокопоставленными лицами, которые предопределяют будущее отрасли. Среди технических вопросов, которые поднимались в ходе конференции были таких темы, как развитие высокоскоростных сетей, PON нового поколения, рассвет эры DOCSIS 4.0, внедрение нового оборудования и преодоление цифрового разрыва.

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Метки: КОНФЕРЕНЦИИ, РАЗРАБОТКИ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика Электротехника 

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