14 и 15 марта прошла одна из самых значимых независимых конференций в кабельной индустрии – Cable Next-Gen Technologies & Strategies. В ходе мероприятия ученые и крупнейшие игроки отрасли обсуждали проблемы кабельной индустрии и технологические возможности для ее последующего развития.

В прямом эфире была составлена дорожная карта для любого кабельного предприятия. Были рассмотрены варианты дальнейшего стратегического развития и совершенствования системы коммуникации между высокопоставленными лицами, которые предопределяют будущее отрасли. Среди технических вопросов, которые поднимались в ходе конференции были таких темы, как развитие высокоскоростных сетей, PON нового поколения, рассвет эры DOCSIS 4.0, внедрение нового оборудования и преодоление цифрового разрыва.