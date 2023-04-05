Это личный вклад каждого из нас
14 и 15 марта прошла одна из самых значимых независимых конференций в кабельной индустрии – Cable Next-Gen Technologies & Strategies. В ходе мероприятия ученые и крупнейшие игроки отрасли обсуждали проблемы кабельной индустрии и технологические возможности для ее последующего развития.
В прямом эфире была составлена дорожная карта для любого кабельного предприятия. Были рассмотрены варианты дальнейшего стратегического развития и совершенствования системы коммуникации между высокопоставленными лицами, которые предопределяют будущее отрасли. Среди технических вопросов, которые поднимались в ходе конференции были таких темы, как развитие высокоскоростных сетей, PON нового поколения, рассвет эры DOCSIS 4.0, внедрение нового оборудования и преодоление цифрового разрыва.
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