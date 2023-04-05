ERSO получил сертификаты ТР ТС на шкафную продукцию

Наличие свидетельств позволяет производить шкафы под брендом холдинга с использованием широкого круга производителей устройств РЗА и АСУ ТП.

Департаменты релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) холдинга ERSO получили сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитной совместимости технических средств».

«Документы выданы на электротехнические шкафы десяти типов и низковольтные комплектные устройства РЗА серии ШЭР. Получение сертификатов позволяет расширить номенклатуру выпускаемых изделий ERSO и предложить заказчику комплексные решения с использованием собственной продукции», — рассказал директор дивизиона ИСУиА холдинга ERSO Илья Артемьев.

Шкафы с использованием микропроцессорных устройств РЗА являются одним из основных элементов для эффективной и надежной работы при распределении, передаче и выработке электроэнергии.