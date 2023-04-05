Компания igus объявила о том, что выпускаемые ею плоские системы совместимых с чистым помещением энергетических цепей (e-skin flat cleanroom-compatible e-chain systems) соответствуют самому высокому классу чистоты чистых помещений даже после 1,5 лет непрерывного использования и 60 миллионов двойных циклов. К такому результату привело беспрецедентное в отрасли испытание. Испытание проводилось в лаборатории чистых помещений, созданной компанией igus в сотрудничестве с Институтом производственных технологий и автоматизации Фраунгофера (Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation - IPA).

В условиях чистого помещения мельчайшие частицы, даже невидимые невооружённым глазом, могут повредить электронные компоненты. Следовательно, чистое помещение самого строгого класса чистоты – класса 1 по ISO в соответствии со стандартом DIN 14644-1 – должно содержать не более десяти частиц размером 0,1 микрометра (0,0001 миллиметра) на кубический метр окружающего воздуха. Для достижения такого уровня чистоты все поставщики компонентов для чистых помещений должны выполнять самые строгие требования.

С этой целью компания igus разработала систему e-skin flat. Это кабеленесущая система, изготовленная из высококачественного пластика, оптимизированного для обеспечения стойкости к истиранию. Система e-skin flat обеспечивает надёжное, не содержащее частиц направление движения кабелей и управление кабелями электропитания и передачи данных в движущихся производственных системах и, таким образом, соответствует классу 1 по ISO.

Компания igus осуществила уникальный испытательный процесс: в течение 1,5 лет энергетическая цепь (гибкий кабель-канал) находилась в эксплуатации в грязном и пыльном помещении. Однако до настоящего времени соответствие кабеленесущей системы требованиям чистоты после её продолжительного интенсивного использования было неясным. Поэтому компания igus запустила уникальный для отрасли испытательный процесс с целью определения всех деталей. Первая часть эксперимента проводилась в испытательной лаборатории компании igus. Энергетическая цепь перемещалась в среде с нормальными уровнями пыли и грязи на протяжении около 1,5 лет, в течение которых она выполнила 60 миллионов двойных ходов.

Вторая часть эксперимента происходила в лаборатории чистых помещений в Кёльне. Испытание проводила компания igus совместно с Институтом производственных технологий и автоматизации Фраунгофера – партнёром компании igus по развитию и сертификации на протяжении более чем 17 лет.

Главным компонентом испытательной установки были три так называемых бокса с ламинарным потоком, оснащённые высокоэффективными фильтрами, которые позволяют проводить испытания в незагрязненном воздухе. Изношенная энергетическая цепь находилась там в движении более 100 минут. Датчики регистрировали концентрацию частиц в окружающем воздухе.

Энергетическая цепь e-skin flat сохраняет самый высокий класс чистоты чистых помещений даже после 60 миллионов двойных циклов. Это заключение придает дополнительную уверенность операторам производственного оборудования в чистых помещениях.

Энергетическая цепь e-skin flat cleanroom e-chain, соответствующая критериям чистых помещений, идеально подходит для роботов и других систем автоматизации при изготовлении электроники в таких областях, как производство полупроводников и устройств отображения. Эта система настолько устойчива к истиранию, что загрязнение частицами пыли больше не представляет никакой проблемы.

Система e-skin flat обладает исключительно высокой стойкостью к истиранию и имеет модульную конструкцию для возможности гибкого заполнения. Если профиль, в который должны быть вставлены кабели, имеет дефекты, потребитель может заменить этот модуль. При использовании многих других решений, присутствующих на рынке, пришлось бы заменить всю систему. Модульное соединение также позволяет связывать между собой отдельные профили. Система направления кабелей, таким образом, развивается в соответствии с требованиями и обеспечивает безопасность инвестиций. В сочетании со специально гармонизированной многожильной конструкцией кабеля chainflex CFCLEAN вся система обеспечивает исключительно высокий уровень надёжности.

Вся система имеет признанный во всем мире сертификат от известной американской организации Underwriters Laboratories (UL). И, наконец, предлагаемые компанией igus направляющие кабельные системы работают на 9 дБ (А) тише и стоят на 20% дешевле, чем стандартные ленточные кабели.