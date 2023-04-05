Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий принял участие в работе XV юбилейной конференции газеты «Ведомости» «Российская энергетика: новые грани развития» и рассказал о необходимости эффективного развития энергосистемы страны.

Глава Системного оператора проанализировал основные тенденции в развитии ЕЭС России и привел макропоказатели, характеризующие работу энергосистемы. По словам Федора Опадчего, с 2003 года установленная мощность объектов генерации в ЕЭС России выросла на 22 %. Выработка, как и потребление, увеличилась на 27 %. Максимум потребления электрической мощности возрос на 24 % и перешагнул показатели, достигнутые в советское время.

«С точки зрения потребления мы вышли за те границы, в которых была создана российская энергосистема в советский период, и продолжаем рост. Это означает, что изначально построенная и спроектированная в советское время энергосистема выбрала заложенные в нее резервы в первую очередь в части развития магистральных сетей», - отметил Федор Опадчий.

К числу основных перспективных точек роста в энергосистеме он отнес Дальний Восток, восточную часть Сибири, а также ОЭС Юга. Он отметил, что наблюдаемая в регионах динамика социально-экономического развития требует крупных инвестиционных решений по развитию магистральной сети и строительству генерации.

«Учитывая тезис, что энергетика развивается в основном за счет собственных средств – за счет средств потребителей, и у нас практически нет «внешних» денег, вопрос эффективного использования инвестиций, а по сути – эффективного развития энергосистемы, крайне важен. Мы не можем себе позволить в такой ситуации развивать энергосистему про запас. Именно поэтому методология новой системы планирования перспективного развития электроэнергетики основывается на фактически принятых решениях по увеличению потребления с учетом вероятности их реализации», - заявил глава Системного оператора.

Федор Опадчий обозначил основные предпосылки и преимущества перехода к централизованной модели планирования перспективного развития отрасли. В частности, он отметил, что внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности.

Напомним, новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше.

28 февраля 2023 Приказом Министерства энергетики № 108 был утвержден первый разработанный в рамках новой модели планирования документ – Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы.