Компания Inelfe, созданная совместно испанским и французским системными операторами REE и RTE, заключила ключевые контракты на проектирование, закупку и строительство (Engineering, Procurement and Construction, EPC) по проектам строительства трансграничных HVDC соединений между энергосистемами Испании и Франции через Бискайский залив.

Проект включает сооружение двух HVDC соединений пропускной способностью 1000 МВт каждое. EPC-контракты на прокладку почти 1600 км подводных и наземных HVDC КЛ заключены с компаниями NKT HV CABLES и PRYSMIAN POWERLINK, обладающими значительным опытом проведения таких работ. EPC-контракт для преобразовательных ПС заключен с консорциумом Hitachi Energy – мировым лидером в области технологий и рынка электросетевой инфраструктуры. Последний контракт на строительные работы, связанные с прокладкой наземных КЛ, еще находится на стадии тендера и должен быть заключен позднее в текущем году. К строительству планируется приступить уже в конце лета.

Подписанию контрактов предшествовало совместное заявление испанского и французского отраслевых регуляторов о заинтересованности в продвижении проекта и одобрении новой оценки стоимости проекта – € 2,85 млрд, к которой добавляется резерв на покрытие рисков в размере € 250 млн. Регулирующие органы также внесли изменения в распределение расходов по проекту между двумя странами.

В 2018 г. проект соединений через Бискайский залив, относящийся к «проектам общего интереса» (PCI) ЕС, получил от Еврокомиссии грант в размере € 578 млн.

Официальный сайт REE