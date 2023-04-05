На Каскаде Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №4.

Это один из восьми гидроагрегатов КВГЭС, расположен в машинном зале Вилюйской ГЭС-1. Гидроагрегаты, введённые в работу в 60-70-х годах прошлого века, требуют к себе повышенного внимания. Ежегодно в целях продления срока безопасной и надёжной эксплуатации проводится капитальный ремонт одного агрегата.

Капитальный ремонт с полной разборкой гидроагрегата №4 будет идти до конца августа 2023 года.

Основной объем ремонтных работ выполнит персонал станции: работники машинного, электротехнического, гидротехнического цехов и службы эксплуатации и управления технологическими процессами. Для выполнения работ по оценке состояния основного оборудования после капремонта будут привлечены специализированные организации.

«В марте работники станции совместно со специалистами подрядной организации ООО «Ампер» провели тепловые испытания гидрогенератора и вибрационные исследования основных узлов гидроагрегата, после чего приступили к работе. В настоящий момент установлены ремонтные затворы гидроагрегата со стороны верхнего и нижнего бьефов, проточный тракт осушен, слито масла с ванн подпятника и генераторного подшипника, с котла и сливного бака маслонаполненная установка (МНУ), снято давление с котла МНУ, идет разборка генератора и турбины», - рассказал начальник машинного цеха Виктор Гусаров.

Ремонтные работы на КВГЭС не влияют на энергоснабжение потребителей, так как планируются с учетом резерва мощности, необходимого для обеспечения бесперебойного электроснабжения.