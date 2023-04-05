Производство пакетов с бегунком запустили в СПБ

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5 апреля 2023, 16:07 321 Время чтения ≈ 4 мин
Авторы и источники / Правообладателям

Начиная раскручивать дело, каждый бизнесмен сталкивается с необходимостью приобретения сопутствующих предметов и материалов. Не считая канцтоваров, делец выпускает визитки, рекламные брошюры, заказывает пропуска и удостоверения. Магазину необходимы этикетки, маркировочная лента, акционные наклейки. Продуктовому магазину не обойтись без пакетов – бумажных и полиэтиленовых, для расфасовки и упаковки. Весы, упаковочные машины и столы приобретают маркеты любого направления. Швейным и флористическим магазинам требуется фурнитура и ленты.

Сопровождающие товары для бизнеса (b2b) на сайте https://onlider.ru/предлагает Троичная компания «ЦКТ». В обширном перечне товаров присутствует все необходимое для ведения бизнеса:

  • Расходные материалы для маркировки и торговли - этикетки, ленты всех типов, текстильные ленты, пленка пищевая и ламинированная;
  • Торговое оборудование – терминалы, упаковщики, датчики весы, муляжи, банковское оборудование и пр.;
  • Упаковка – ламинатные тубы, оболочки для колбас, для фастфуда, алкоголя, муки и замороженных продуктов и т.д.;
  • Медицинские материалы – бинты, аптечки, дезинфекторы, медицинские маски, шапочки, приборы и др.;
  • Швейная фурнитура – ленты, ярлыки, бирки, аксессуары;
  • Спецодежда:
  • Расходники для электрики – кабели и провода, средства защиты и пр.;
  • Полиграфические расходные материалы;
  • Пищевые ингредиенты;
  • Промышленные профессиональные товары – приводные ремни, транспортерные ленты и другое;
  • 1С;
  • Пакеты – бумажные и полиэтиленовые;

Компания запустила производство пакетов с бегунком разных видов и размеров в СПБ, а также выпускает следующие виды пакетов:

  • Дой-пак – с устойчивым основанием, для пищевых приправ, густых жидкостей и сыпучих продуктов, снеков и сухофруктов,
  • Крафт-пакеты, с возможностью дополнительных вариантов обработки;
  • Пакеты-майка;
  • Курьерские пакеты;
  • CPP-викет пакеты.

В списке реализуемых упаковок также присутствуют пакеты из ПВХ, ПП, ПСД, ПНД и других современных полимеров и нетканных материалов. Изготавливаемые и реализуемые материалы по требованию клиента производятся в необходимых размерах и объемах.

В 2014 году компания ЦКТ открыла собственное производство чистых этикеток. В начале 2023 года компания производит 300 этикеток и бирок различного назначения, типа и вида. По желанию клиента ЦКТ наносит печать на многочисленные виды продукции инновационным методами и оборудованием.

Заказчикам, заботящимся об экологии, предлагается три вида био-разлагаемых пакетов:

  • Оксоразлагаемые – прочные, но с неполной нейтрализацией полимеров;
  • Гидробиопакеты – выдерживают вес до 1 кг, полностью разлагаемые;
  • Полилактидные – прочные и полностью разлагаемые, из 100% растительного сырья.

Явным преимуществом троичной компании ЦКТ является возможность купить вспомогательные товары для бизнеса в одном месте, заказать логотип, печать, маркировку по приятной цене. Менеджеры компании готовы помочь в любом вопросе и решить затруднения в столь обширном выборе. Филиалы компании открыты в 45 городах России, а доставка осуществляется по большей части территории страны.

Своей ценностей компания называет человека в лице клиента, поставщика, сотрудника, общества. Главной целью фирмы является Душевное, Духовное и Материальное развитие человека. ЦКТ – демонстрирует Целеустремленность, Когнитивность (способность самопознания и накопления опыта), и Твердость

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Метки: ЦКТ, ПОЛИМЕРЫ, ПВХ, ПВД

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