Начиная раскручивать дело, каждый бизнесмен сталкивается с необходимостью приобретения сопутствующих предметов и материалов. Не считая канцтоваров, делец выпускает визитки, рекламные брошюры, заказывает пропуска и удостоверения. Магазину необходимы этикетки, маркировочная лента, акционные наклейки. Продуктовому магазину не обойтись без пакетов – бумажных и полиэтиленовых, для расфасовки и упаковки. Весы, упаковочные машины и столы приобретают маркеты любого направления. Швейным и флористическим магазинам требуется фурнитура и ленты.
Сопровождающие товары для бизнеса (b2b) на сайте https://onlider.ru/предлагает Троичная компания «ЦКТ». В обширном перечне товаров присутствует все необходимое для ведения бизнеса:
Компания запустила производство пакетов с бегунком разных видов и размеров в СПБ, а также выпускает следующие виды пакетов:
В списке реализуемых упаковок также присутствуют пакеты из ПВХ, ПП, ПСД, ПНД и других современных полимеров и нетканных материалов. Изготавливаемые и реализуемые материалы по требованию клиента производятся в необходимых размерах и объемах.
В 2014 году компания ЦКТ открыла собственное производство чистых этикеток. В начале 2023 года компания производит 300 этикеток и бирок различного назначения, типа и вида. По желанию клиента ЦКТ наносит печать на многочисленные виды продукции инновационным методами и оборудованием.
Заказчикам, заботящимся об экологии, предлагается три вида био-разлагаемых пакетов:
Явным преимуществом троичной компании ЦКТ является возможность купить вспомогательные товары для бизнеса в одном месте, заказать логотип, печать, маркировку по приятной цене. Менеджеры компании готовы помочь в любом вопросе и решить затруднения в столь обширном выборе. Филиалы компании открыты в 45 городах России, а доставка осуществляется по большей части территории страны.
Своей ценностей компания называет человека в лице клиента, поставщика, сотрудника, общества. Главной целью фирмы является Душевное, Духовное и Материальное развитие человека. ЦКТ – демонстрирует Целеустремленность, Когнитивность (способность самопознания и накопления опыта), и Твердость
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