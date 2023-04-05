Генеральный директор Росатома А.Е. Лихачёв 5 апреля 2023 года в Калининграде встретился с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси.

С российской стороны во встрече приняли участие руководитель Ростехнадзора А.В. Трембицкий, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации И.А. Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии В.И. Машевский и заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России И.С. Вишневецкий.

Встреча прошла в духе сложившейся в последний год практики регулярной сверки часов между Госкорпорацией «Росатом» и заинтересованными российскими ведомствами и Секретариатом МАГАТЭ. В центре обсуждения были вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС, и конкретно итоги поездки Р. Гросси на станцию 29 марта 2023 года во главе очередной ротационной миссии МАГАТЭ.

Р. Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов станции, произошедших в ноябре прошлого года после его последнего визита. Как позитив, он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных.

А.Е. Лихачёв проинформировал генерального директора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

Участники встречи обсудили положение дел вокруг инициативы генерального директора МАГАТЭ Р. Гросси по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Была подчеркнута готовность российской стороны продолжать работу по ее реализации.

Обсуждались вопросы текущего и перспективного взаимодействия России и МАГАТЭ на других направлениях.

Стороны подтвердили договоренность о продолжении контактов.