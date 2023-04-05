5 апреля Первый зампред Правления Системного оператора Сергей Павлушко на заседании Правительства Республики Татарстан в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2023) выступил с докладом об основных параметрах Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы и развитии энергосистемы Республики Татарстан.

Первый зампред Правления Системного оператора представил прогноз потребления электрической энергии и мощности, а также основные технические решения по развитию энергосистемы Татарстана.

По прогнозу Системного оператора, потребление электроэнергии в энергосистеме к 2028 году составит 36 164 млн кВт∙ч, что на 3162 млн кВт∙ч больше, чем в 2022 году. Максимум потребления электрической мощности в 2028 году ожидается на уровне 5 326 МВт, что 505 МВт больше показателя 2022 года. В период 2023–2028 годы среднегодовые темпы прироста потребления электроэнергии и мощности в энергосистеме Татарстана составят 1,54% и 1,67% соответственно.

Согласно утвержденной Минэнерго России СиПР ЭЭС, до 2028 года в республике планируется реализация ряда крупных проектов.

Так, на 2023 год запланированы строительство подстанции (ПС) 110 кВ Сокуры с двумя трансформаторами по 6,3 МВА и заходов линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Пестрецы – Аэропорт на эту подстанцию, реконструкция ПС 110 кВ Юбилейная с заменой двух трансформаторов и увеличением трансформаторной мощности питающего центра с 50 МВА до 80 МВА, реконструкция ПС 110 кВ Аэропорт с заменой двух трансформаторов и увеличением трансформаторной мощности с 32 МВА до 50 МВА.

В 2024 году планируется завершить строительство ТЭС ЗТО ТКО (ООО «АГК-2») мощностью 55 МВт, в 2025 – провести модернизацию Нижнекамской ТЭЦ-2 (ООО «Нижнекамская ТЭЦ») с выводом из эксплуатации ТГ-1 135 МВт и вводом ГТУ 155 МВт, а в 2026 году модернизацию Нижнекамской ТЭЦ-1 (АО «ТГК-16») с увеличением мощности ТГ-3 на 2 МВт до 102 МВт.

В завершение Первый зампред Правления Системного оператора отметил важную роль органов исполнительной власти субъектов РФ в разработке СиПР ЭЭС России и поблагодарил руководство Республики Татарстан за конструктивное сотрудничество при подготовке этого ключевого документа планирования перспективного развития энергосистемы страны.

Заседание Правительства Республики Татарстан под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина стало ключевым мероприятием деловой программы форума. На нем обсуждалась реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан».