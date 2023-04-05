TDM ELECTRIC приняла участие в выставке MosBuild 2023

Компания TDM ELECTRIC приняла участие в 28-й Международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild, проходившей с 28 по 31 марта в московском МВЦ «Крокус Экспо». Посетители выставки смогли изучить образцы электро и светотехнической продукции, представленные на выставочном стенде компании, получить технические консультации по представленной продукции и узнать о новинках ассортимента торговой марки.

MosBuild — самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов и главное место встречи специалистов в области строительства, отделки и ремонта. В этом году свою продукцию на выставке представили более 1 000 экспонентов, среди которых российские производители и поставщики, а также компании из Китая, Индии, Турции и других стран.

Деловая программа выставки включала 8 контент-площадок, лектории, тренд-зоны, форумы и зоны мастер-классов, в работе которых принимали участие представители торговых предприятий и рынка DIY, строительных и ремонтных организаций, архитекторы, дизайнеры и застройщики. Гостями MosBuild 2023 стали 78 033 уникальных посетителя.

На выставочном стенде TDM ELECTRIC был представлен широкий ассортимент электро и светотехнической продукции, в том числе светильники и электроламповая светодиодная продукция, электроустановочные изделия, ручной и электроинструмент, пластиковые боксы, бытовая техника и другая продукция. Гости стенда могли изучить образцы и получить технические консультации по представленной продукции у специалистов компании, узнать о новинках ассортимента торговой марки.

«Наша компания традиционно принимает участие выставке MosBuild. Для нас это эффективная площадка, где мы можем найти наших клиентов и партнеров, где мы можем напрямую взаимодействовать с потребителями нашей продукции. Выставка неизменно удивляет количеством участников и посетителей, которое только увеличивается с каждым годом. Мы также наблюдаем рост интереса к деятельности нашей компании и продукции бренда, представленной на нашем стенде. В течение четырех дней работы выставки мы проводили деловые встречи, беседы и переговоры, заключали контракты, искали новые перспективы для развития и возможных коллабораций. Мы очень довольны результатами выставки, они добавляют нам оптимизма и уверенности в том, что наш бизнес будет расти», - поделился впечатлениями директор по маркетингу TDM ELECTRIC Дмитрий Соловьев.

TDM ELECTRIC – комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки TDM ЕLECTRIC постоянно увеличивается и насчитывает свыше 16 000 позиций, представляющих полный спектр отраслевой продукции. Более 50% от оборота производимой компанией продукции локализовано на отечественных промышленных предприятиях. Вся производимая продукция соответствует техническим стандартам качества и требованиям безопасности. Благодаря приобретению в 2019 году Рыбинского электромонтажного завода (РЭМЗ), TDM ЕLECTRIC стала торгово-производственной компанией полного цикла. Численность сотрудников 1050 человек. Более 500 компаний в России и странах СНГ выбрали TDM ELECTRIC в качестве основного поставщика электро-светотехнической и кабельно-проводниковой продукции. За 15 лет реализовано более 1 млрд товаров бренда TDM ELECTRIC.

Сайт: https://tdme.ru/