ВАД получила контракт по автотрассе в Крыму за 22 млрд рублей

АО "ВАД" (Вологда) определено единственным исполнителем работ по строительству и реконструкции участка трассы Симферополь-Ялта протяженностью почти 8 км.

Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова, с компанией будет заключен контракт на 22,4 млрд рублей по объекту "Строительство и реконструкция автомобильной дороги 35 ОП Р335А-002 (Е-105) граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта на участке км 155 — км 180. Второй этап км 16 + 100 — км 23 + 900".

В пресс-службе Службы автодорог Крыма "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о реконструкции трассы на участке от села Перевального (Симферопольский район) до Алушты со строительством обхода этого города.

Срок выполнения контракта — до 30 декабря 2027 года. Аванс по контракту составит 30% от его цены, подрядчик обязан выполнить не менее 25% работ самостоятельно.

Ранее, в марте 2022 года, распоряжением главы Крыма АО "ВАД" было определено подрядчиком строительства первой части обхода Симферополя протяженностью 15,8 км с ценой контракта 15,97 млрд рублей и сроком исполнения до конца 2024 года.

В ноябре 2022 года АО "ВАД" стало единственным исполнителем работ по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя протяженностью 9,4 км, который соединит федеральную трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в районе села Перевальное. Цена этого контракта с исполнением до конца 2025 года составила 15,1 млрд рублей.

Заказчиком по всем контрактам выступает ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

Компания "ВАД" создана в 1994 году в Санкт-Петербурге, в январе 2017 года перерегистрирована в Вологде. Она была единственным исполнителем работ по строительству трассы "Таврида", которая стала федеральной и создавалась за счет средств Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.