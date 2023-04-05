В АО "Сетевая компания" подвели итоги работы за 2022 год

По итогам года у части отраслей РТ электропотребление выросло, особенно у нефтедобывающей и нефтеобрабатывающей отраслей – на 13%, а у части – например, у обрабатывающих производств – сократилось. Таким образом, суммарный объем оказанных услуг по передаче электрической энергии по АО «Сетевая компания» по итогам работы за 2022 год составил 26,4 млдр кВтч. Снижение относительно уровня 2021 года незначительное (всего 0,8%).

Потери электрической энергии по АО «Сетевая компания» составили 1,6 млрд кВтч (6,5%). Этот показатель улучшен в результате установки интеллектуальных приборов учета, их поверки и внедрения ПО «Мобильный обходчик». Всего за 2022 год в компании установлено 63 тысячи «умных счетчиков» (в целом по компании установлено 333 ИПУ, что в общем количества приборов учета составляет 35%).

Будучи флагманом в выполнении работ под напряжением, специалисты компании неизменно выделяют эту технологию, которая позволяет снижать величину плановых отключений электроэнергии. В 2022 году сотрудники АО «Сетевая компания» выполнили 87 154 работы методом под напряжением (рост на 21%, всего с 2015 года выполнено 326 839 работ) Увеличилась и доля работ на оборудовании 6-10 кВ до 34% (2021 - 29%).

Стали лучше и показатели средней продолжительности и частоты отключений (SAIDI и SAIFI): на 15% (с 7,0 до 5,9 час в год) снизилась средняя продолжительность отключений и 14% (с 2,1 до 1,8 шт. в год) снизилась средняя частота отключений.

По итогам работы за 2022 год в рамках деятельности по технологическому присоединению исполнено 24 тысячи договоров технологического присоединения, из них 98% составляют договора «льготной» категории заявителей. В результате оптимизации ведения преддоговорной работы, ежемесячного мониторинга сроков исполнения договоров технологического присоединения, интеграции программных продуктов снижен средний срок исполнения договоров за 2022 год по всем категориям заявителей.

В 2022 году в нормы действующего законодательства были внесены существенные, положительные для электросетевого комплекса, изменения, направленные на доведение ставок платы для льготных заявителей до экономически обоснованного уровня. В результате из-за взвешенного подхода заявителей к выбору необходимого количества мощности с июля 2022 года величина запрашиваемой заявителями мощности снизились почти вдвое.

По итогам работы за 2022 год АО «Сетевая компания» получена чистая прибыль в размере 5,1 млрд руб., выручка составила 34,1 млрд руб. Себестоимость от всех видов деятельности составила 26,7 млрд руб.

За 2022 год сумма капитальных вложений составила почти 13 млрд руб., что на 22% или 2,3 млрд руб. больше, чем 2021 году. В рамках инвестиционной программы завершены реконструкция цифровой ПС 110 кВ Азино, переустройство 4,5 км ВЛ 110 кВ Киндери – Центральная и 0,85 км ВЛ 220 кВ Киндери – Центральная в кабельном исполнении для строительства Вознесенского тракта, переустройство и реконструкция 58 участков ВЛ 10, 35, 110, 220 кВ на территории Кайбицкого, Верхнеуслонского и Лаишевского районов РТ в рамках строительства скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, установлены и введены в эксплуатацию 95 зарядных станций для электромобилей.

Получение дополнительной прибыли в компании происходит за счет «нетарифной выручки» - развития новых видов услуг. Проект еще только начал развиваться по итогам работы за 2022 год эта величина составила 123,2 млн. рублей (24,1% больше уровня 2021 года). Самый большой доход от услуги по техническому и оперативному обслуживанию ВЛ, КЛ, КТП и другого энергетического оборудования сторонних организаций, самый незначительный - услуги по освещению деятельности компании.