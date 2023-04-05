Первая быстрая зарядная станция для электромобилей, произведенная в Оренбургской области, начала работу в регионе. Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Запустили в работу первую произведенную в Оренбургской области быструю зарядную станцию для электромобилей. Весь процесс от разработки до производства реализован на заводе "Инвертор". Фонд развития промышленности выделил почти 12 млн рублей в качестве целевого займа на исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту", - написал глава региона.

Паслер добавил, что зарядная станция стала новым и уникальным продуктом для промышленности Оренбургской области. Сейчас разработаны две модели станции мощностью 50 и 60 кВт, с помощью которых можно зарядить электромобиль в десятки раз быстрее штатного зарядного устройства. Губернатор отметил, что завод-производитель закупает основную часть комплектующих у отечественных компаний.