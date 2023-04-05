"Россети Кубань" повышает надежность распределительных сетей

В Адыгейском филиале «Россети Кубань» энергетики выполнили капитальный ремонт участков трех воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. ЛЭП отвечают за надежность электроснабжения четырех сельских поселений Белореченского района Краснодарского края и Красногвардейского района Республики Адыгея, в которых проживают свыше 16 тысяч человек.

На линиях электропередачи специалисты осуществили замену поврежденных опор, изоляторов, траверс и разрядников суммарным количеством свыше 680 единиц, а также замену порядка 22 км провода с увеличением его сечения. Для ремонта ЛЭП энергетики использовали современные материалы и оборудование отечественного производства, которые имеют высокие технические характеристики и отвечают требованиям безопасности.

Комплекс технических мероприятий, выполненных в рамках ремонтной программы, позволит повысить надежность функционирования электросетевого комплекса в предстоящие летние и осенне-зимние пиковые нагрузки на энергосистему.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – линии электропередачи общей протяженностью более 9 000 км, 58 подстанций 35-110 кВ и 2,1 тыс. трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1010 МВА.