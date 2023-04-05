Специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» приступили к модернизации подстанции 35 кВ «Каневская». В результате реконструкции мощность питающего центра будет увеличена до 20 МВА. На реализацию проекта энергокомпания направит более 45 млн рублей инвестиционных средств.

Подстанция 35 кВ «Каневская» – один из ключевых питающих центров станицы Каневская. Она обеспечивает электроснабжением более 23 тысяч жителей станицы, 13 социально значимых объектов – образовательные и медицинские учреждения, очистные сооружения, артезианские скважины и др.

В ходе модернизации объекта энергетики выполнят замену силового трансформатора с увеличением пропускной способности подстанции. Это позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей и удовлетворение растущих нагрузок и потребностей сельскохозяйственных и промышленных объектов населенного пункта.