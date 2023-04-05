«Россети Северный Кавказ» проводят в Северной Осетии поэтапную замену ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП) в распределительных сетях 10/0,4 кВ. СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям.

Использование современного провода в распределительных сетях позволяет значительно повысить качество электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии, а также эксплуатационные и ремонтные затраты.

В 2023 году на территории Северной Осетии специалисты филиала «Севкавказэнерго» заменят на воздушных линиях электропередачи 116 км неизолированного провода и 532 опоры. Работы проведут в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов, предусмотренной на текущий год.

Наибольший объем энергетики выполнят в Алагирских, Ардонских, Ирафских, Архонских районных электросетях и во Владикавказе, где в общей сложности будет смонтировано свыше 70 км СИП.