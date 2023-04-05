"Самарские РС" раньше срока приступили к ремонтным работам

Ранняя весна позволила энергетикам филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» приступить к техническому обслуживанию и ремонту оборудования. С 1 апреля специалисты начали работы, проведение которых возможно без ограничения электроснабжения потребителей.

В Большой Глушице и Кротково энергетики приступили к ремонту комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Именно от них электричество поступает конечным потребителям – в дома, в социальные объекты и на предприятия. Специалисты проведут не только ревизию оборудования КТП. Там, где необходимо, выполнят благоустройство – покрасят корпуса и части оборудования, обновят надписи, диспетчерские наименования и знаки безопасности.

На подстанции 110 кВ Кротовка ведется текущий ремонт трансформаторов тока, выключателей и трансформаторов напряжения. В ближайшее время стартуют работы на ВЛ 110 кВ Металлург-2 в Самаре и КВЛ 110 кВ Тольяттинская ТЭЦ – Левобережная в Тольятти.

Массовые ремонтные работы начнутся после середины апреля, когда будет официально завершен осенне-зимний период. План работ охватывает все муниципальные районы Самарской области. Всего на программу ТОиР 2023 года будет направлено свыше 628,5 млн рублей.

Реализация программы технического обслуживания и ремонтов позволит поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, снизить риски возникновения технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей «Самарских распределительных сетей».