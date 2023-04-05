С начала 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» реализовало 4515 договоров техприсоединения, что на 24% больше аналогичного периода прошлого года. Абонентам выдано 108 МВт мощности.

Активный рост количества исполненных договоров отмечен в Первомайском, Белогорском, Кировском, Ленинском и Черноморском районах; наибольшее число осуществленных технологических присоединений – в Симферополе и Симферопольском районе, что связано с активной жилой застройкой данных территорий, а также развитием промышленных производств.

Среди наиболее значимых проектов ГУП РК «Крымэнерго» - 22 медицинских учреждения (ФАП, больницы, центры медицины катастроф и скорой помощи), 9 образовательных объектов (детские сады, спортивные и общеобразовательные школы), 2 дома культуры, системы уличного освещения в 22 населенных пунктах.

Для обеспечения электроэнергией новых заявителей сотрудники сетевой организации построили свыше 117 км ЛЭП 0,4-10 кВ и установили 67 современных трансформаторных подстанций, провели реконструкцию и модернизацию существующих энергообъектов.

Реализация технологических присоединений и повышение доступности сетевой инфраструктуры являются одной из основных производственных задач для предприятия и лично контролируются руководством ГУП РК «Крымэнерго» и министром топлива и энергетики.

Отметим, что, обеспечивая электроснабжение важных инфраструктурных, крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также объектов малого и среднего бизнеса, ГУП РК «Крымэнерго» вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.