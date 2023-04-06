АО «Мособлэнерго» приступило к строительству новых кабельных линий электропередачи в целях повышения надежности электроснабжения Левобережного района г. Дубна. Общая протяженность линий составит более 5 км.
В настоящий момент проводится прокладка кабельных линий КЛ-10 кВ от трансформаторной подстанции ЦРП-7 до подстанции ТП-«ЛОС», которая обеспечит передачу электроэнергии от нового питающего центра Особой экономической зоны «Дубна».
Благодаря данным мероприятиям подмосковные энергетики смогут обеспечить электроснабжение по 2-й категории надежности городские очистные сооружения, а также более 5 тысяч жителей данного района. Также это позволит снизить существующий в районе дефицит дополнительных мощностей.
Строительство осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы АО «Мособлэнерго». В прошлом году по данной программе было введено 79,7 МВА трансформаторной мощности и построено 227 км линий электропередачи. В 2023 году компания планирует сохранить темпы строительства и реконструкции энергообъектов в Московской области.
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