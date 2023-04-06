АО «Мособлэнерго» продолжает технологическое присоединение к сетям компании участков многодетных семей в поселке Шувое городского округа Егорьевск.

В 2022 году для подключения 134 участков Егорьевским производственным отделением Павлово-Посадского филиала было установлено две трансформаторные подстанции суммарной мощностью 800 кВА, построено 4,9 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и проведена реконструкция ВЛ-6 кВ протяженностью 4,1 км.

В текущем году подмосковные энергетики продолжают обеспечивать условия для присоединения новых потребителей льготной категории. В марте завершено строительство линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 102 метра с самонесущим изолированным проводом на четырех опорах на улице Гражданской. Первым абонентом, запитанным от данной линии, уже стала многодетная семья с четырьмя детьми, которая приступила к строительству своего дома.

Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявку на технологическое присоединение можно подать на «Портале потребителя» АО «Мособлэнерго» – moetp.ru.