Дивизион Холдинга "ТАГРАС" освоил выпуск новой продукции

Дивизион «Система-Сервис» Холдинга «ТАГРАС» наладил экономичный выпуск валов гидрозащиты.

Цель проекта — снижение затрат ООО «РИНПО» на закупку деталей для ремонта электроцентробежных насосов и секционных центробежных насосов.

В компании разработали чертежи, технологические инструкции на изготовление, составили технологический маршрут механической обработки и подобрали материалы, соответствующие требованиям заказчиков. При изготовлении валов специалисты ориентировались на использование имеющегося оборудования, высокое качество продукции и снижение себестоимости.

Контроль качества изготовленных валов ведется на всех этапах: