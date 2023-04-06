Дивизион Холдинга "ТАГРАС" освоил выпуск новой продукции

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6 апреля 2023, 13:45 302 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАГРАС
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Дивизион «Система-Сервис» Холдинга «ТАГРАС» наладил экономичный выпуск валов гидрозащиты.

Цель проекта — снижение затрат ООО «РИНПО» на закупку деталей для ремонта электроцентробежных насосов и секционных центробежных насосов.

В компании разработали чертежи, технологические инструкции на изготовление, составили технологический маршрут механической обработки и подобрали материалы, соответствующие требованиям заказчиков. При изготовлении валов специалисты ориентировались на использование имеющегося оборудования, высокое качество продукции и снижение себестоимости.

Контроль качества изготовленных валов ведется на всех этапах:

  • при нарезании заготовки на определенную длину на ножовочном станке;
  • при проверке кривизны проката на стенде рихтовки валов;
  • при токарных операциях (обработка торцов, выполнение центровых отверстий, подготовка технологических баз для дальнейших операций на токарновинторезном станке);
  • при фрезерных операциях (нарезание шлицев на шлицефрезерном станке, обработка шпоночных пазов на установке равномерной подачи вала).
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Метки: ТАГРАС
Отрасль: Машиностроение 

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