Дивизион Холдинга "ТАГРАС" освоил выпуск новой продукции

Спешка ценою в жизнь
Дивизион «Система-Сервис» Холдинга «ТАГРАС» наладил экономичный выпуск валов гидрозащиты.
Цель проекта — снижение затрат ООО «РИНПО» на закупку деталей для ремонта электроцентробежных насосов и секционных центробежных насосов.
В компании разработали чертежи, технологические инструкции на изготовление, составили технологический маршрут механической обработки и подобрали материалы, соответствующие требованиям заказчиков. При изготовлении валов специалисты ориентировались на использование имеющегося оборудования, высокое качество продукции и снижение себестоимости.
Контроль качества изготовленных валов ведется на всех этапах:
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