Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на упрощение и оперативность совершения закупок и заключения государственных и муниципальных контрактов. Документ инициирован группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным.

Законопроектом предусматривается повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с 3 млн до 10 млн рублей, а также снятие ограничения на объем таких закупок. Такое изменение направлено на сокращение сроков закупочных процедур, поскольку этот способ закупок проводится в наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика в товаре, работе, услуге, говорится в пояснительной записке.

Предусматривается также повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, с 3 млн до 5 млн рублей. Кроме того, устанавливается возможность проведения строительных закупок "под ключ" в срок до 1 января 2025 года, что позволяет более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом от момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым для его эксплуатации оборудованием.

Заказчики наделяются полномочиями заключать контракт с участником закупки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной закупки, в случае расторжения контракта с победителем такой закупки в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, без условия принятия решения о внесении победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков. Для снижения временных затрат заказчиков на закупку товара, работы, услуги предусматривается сокращение сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком.

Вводится право заказчиков устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. Предусматривается также право не предоставлять аванс в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий.

Предусматривается право заказчиков проводить закупки с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные эквиваленты в отдельных случаях, обусловленных особенностями таких закупок. Исключаются излишние требования, связанные с определением начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Заказчики вправе самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования НМЦК, в том числе учитывая географические и экономические особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара, а также современные методы и способы получения информации о рыночных ценах на товары, работы, услуги.