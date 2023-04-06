Строительство солнечной электростанции мощностью 300 мегаватт началось в среду в Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров с рабочей поездкой прибыл в Иссык-Кульскую область. В рамках рабочей поездки он принял участие в закладке капсулы под строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района (Иссык-Кульская область - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как заявил во время церемонии Жапаров, имея большой потенциал в сфере энергетики республика не в полной мере использует имеющиеся возможности.

"Мы не используем в полной мере солнечную и геотермальную энергию, энергию ветра и биогазовые технологии. Новые технологии возобновляемых источников энергии - это надежный, стабильный и современный источник энергии. Он недорогой для потребителей, а самое главное у него незначительное воздействие на окружающую среду и здоровье человека", - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Жапаров также отметил, что строительство данной солнечной электростанции станет первым совместным зеленым проектом государственно-частного партнерства.

"Государством оказана вся необходимая помощь в реализации проекта: выделен земельный участок, подготовлены и подписаны нормативные правовые акты, определены источники финансирования. Все готово к строительству электростанции", - уточнил он.

Соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 300 МВт было подписано в ходе заседания Российской-киргизской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось 29 марта 2023 года в Бишкеке.

С российской стороны участие в проекте принимает компания "Юнигрин энерджи", с киргизской - компания "Бишкек солар". По предварительным данным, стоимость проекта составит более $300 млн. В строительстве и эксплуатации объекта будут задействованы около 500 человек.