Система орнитологической безопасности холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех подтвердила свою эффективность в ходе тестирования в международном аэропорту Пулково. Комплекс ORNI позволяет отслеживать полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически включать средства отпугивания, установленные на аэродроме.

Тестирование комплекса ORNI в аэропорту Пулково проходило более года. За время эксплуатации система с высокой точностью обнаруживала птиц при любых метеоусловиях, локатор функционировал в установленном диапазоне дальностей. Также тестирование подтвердило, что система ORNI не создает никаких помех для радиооборудования систем посадки и не имеет излучения. Ее использование не влияло на работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов.

«Главное преимущество ORNI – непрерывный круглосуточный мониторинг на большом расстоянии. Перед разработчиками стояла задача связать систему со средствами отпугивания птиц и фиксировать перемещения птиц в районе аэродрома. Сейчас система позволяет зафиксировать количество птиц и направление их движения в выбранном диапазоне и автоматически включает средства отпугивания, например, биоакустические системы. Российских аналогов для полноценного мониторинга орнитологической обстановки нет», - рассказал директор по транспорту и эксплуатации аэродрома компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково, Олег Мадуров.

Комплекс ORNI разработан НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»). Он включает в себя подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную пассивными когерентными локаторами, не создающими помех для радиотехнического оборудования аэропорта.