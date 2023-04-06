В Международный день птиц СИБУР объявил о старте регистрации на учебные соревнования по спортивной орнитологии (бердингу) в Дзержинске и Кстово. Соревнования проводятся в рамках проекта «Территория чибисов» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» совместно с некоммерческим партнерством «Птицы и Люди», Эколого-биологическим центром Дзержинска и Центром внешкольной работы им. С.А. Криворотовой.

Соревнования в Дзержинске пройдут 22 апреля в дендропарке им. И.Н. Ильяшевича, в Кстово – 23 апреля в парке «Юбилейный».

Задача соревнований по спортивной орнитологии – увидеть и сфотографировать как можно больше видов птиц за отведенные три часа, а в следующие несколько дней – правильно определить птиц по сделанным снимкам и заполнить специальный чек-лист. Специальной подготовки для этого не требуется.

«Соревнования по бердингу неизменно вызывают живой интерес у школьников, поэтому мы развиваем эту практику экопросвещения с 2019 года в регионах присутствия СИБУРа! В тех городах, где проект «Территория чибисов» реализуется не первый год, ребята стали больше интересоваться орнитологией и охраной окружающей среды, а, значит, точно будут заботиться об экологии», – прокомментировала руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко.

К участию в соревнованиях приглашаются команды школьников от двух до пяти человек, в составе команды обязательно участие одного взрослого. Команда не обязательно должна быть сформирована из учающихся одной школы: принять участие смогут семейные команды, команды учреждений дополнительного образования и просто команды друзей.

Победителей соревнований определит жюри, сформированное из ученых-орнитологов.

«Соревнования по бердингу – это настоящая фотоохота! Для всех участников гарантирую увлекательную игру, захватывающее путешествие в мир птиц, полезные подарки и хорошее настроение! Вы точно не пожалеете о проведенном на природе времени!», – настроила участников соревнований директор некоммерческого партнерства «Птицы и Люди» Юлия Горелова.

Чтобы принять участие в соревнованиях по спортивной орнитологии, необходимо ознакомиться с регламентом на странице проекта «Территория чибисов», в разделе «Соревнования по бердингу» и успеть зарегистрироваться на сервисе Timepad.

Ссылки на регистрацию:

соревнования в Дзержинске 22 апреля – https://chibisi.timepad.ru/event/2346291/

соревнования в Кстово 23 апреля - https://chibisi.timepad.ru/event/2350310/

По всем вопросам, связанным с проведением соревнований, можно обращаться по почте eco@formula-hd.ru

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте: www . formula - hd . ru

«Территория чибисов» – это комплексный проект по охране птиц на территории крупнейшего российского нефтехимического комплекса СИБУРа «ЗапСибНефтехим». Проект реализуется с 2019 г. в рамках направления «Охрана окружающей среды» программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Подробная информация о проекте доступна на сайте: https://www.formula-hd.ru/projects/nature/chibisi/ .