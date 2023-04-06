За первый квартал 2023 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 32 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 10-0,4 кВ. Работы проводились в Волосовском, Кингисеппском, Тосненском, Тихвинском, Киришском и Всеволожском районах Ленинградской области.

В результате работ повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей региона, в том числе в таких крупных населенных пунктах, как д. Разметелево, пос. Тельмана, пос. Будогощь, д. Волна, д. Карстолово и других.

До конца 2023 года «Россети Ленэнерго» планируют смонтировать еще более 300 км СИП.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности функционирования воздушных линий электропередачи и обеспечению качественного электроснабжения потребителей. Особенность самонесущего изолированного провода - в защищённости от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.