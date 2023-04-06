Об этом сообщил Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на совещании, посвященном надежности и перспективам развития электросетевого комплекса региона. Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки главы компании в Северо-Западный федеральный округ.

В числе ключевых проектов – завершение реконструкции линии электропередачи 220 кВ (более 40 км), участвующей в электроснабжении Череповецкого металлургического комбината. Также компания расширит подстанцию 110 «Вохтога» для присоединения к сетям завода по производству фанеры «Плитвуд». На магистральной подстанции 500 кВ «Вологодская», которая входит в число основных центров питания региона, планируется внедрение комплекса энергоэффективных решений.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей планируется завершить программу по расширению просек воздушных линий 220-500 кВ (порядка 3000 га), участвующих в схемах выдачи мощности генерации.

Одной из главных тем совещания стали предварительные итоги прохождения в Вологодской области осенне-зимнего периода. Несмотря на рост неблагоприятных погодных явлений, массовых обесточений потребителей не зафиксировано. Ремонтная программа 2022 года выполнена на 104,9% относительно плановых показателей. В 2023 году финансирование мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту оборудования запланировано в объеме 1,2 млрд рублей, что на 5% больше плана прошлого года.

«Основу промышленности Вологодской области составляют энергоемкие отрасли ­– черная металлургия, машиностроение, химия и деревообработка. Для дальнейшего развития производств требуется расширение электросетевого комплекса. Инвестиции Группы «Россети» в регионе превысят 8,5 млрд рублей до конца 2024 года», – сказал Андрей Рюмин.

Также глава компании посетил завод «Нартис», специализирующийся на выпуске отечественных интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Предприятие производит более 2 млн «умных» счетчиков в год.