На модернизацию энергоблоков Ростовской АЭС в текущем году будет направлено более 3 млрд рублей, из них более 2-х млрд (порядка 70%) - на модернизацию оборудования самого первого энергоблока Ростовской АЭС, физпуск которого состоялся в 2001 г.. Об этом сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников в ходе встречи с руководителями крупнейших региональных информационных агентств и СМИ.

«Сейчас мы развернули активные работы по продлению ресурса энергоблока №1, срок эксплуатации которого составляет 30 лет. Все они будут последовательно выполняться во время плановых ремонтов вплоть до 2030 года», - отметил Андрей Сальников.

Он подчеркнул, что продление сроков эксплуатации энергоблоков АЭС - это общепринятая мировая практика. Поэтому такая работа для Росэнергоатома не является чем-то новым, сроки службы практически всех энергоблоков концерна продлеваются на срок от 20 до 30 лет.



По словам директора АЭС, лицензию надзорного органа, которая позволит продлить срок эксплуатации объекта, предприятие планирует получить в 2030 году.



Сейчас на первом энергоблоке выполняется большой объем работ по замене и модернизации систем и оборудования, в т.ч., самая масштабная по времени и трудозатратам операция - модернизация комплекса электрооборудования и систем управления защитой ядерной установки.



Также специалисты выполнят замену аккумуляторных бесперебойных батарей и щитов постоянного тока с внедрением системы автоматического поиска замыкания на землю. Данная система на станции будет внедрена впервые. Кроме того, в реакторном отделении специалисты заменят три насосных агрегата, а в машзале - регулирующие клапаны. Также в рамках восстановления ресурса оборудования в реакторном отделении запланирована замена фильтров-адсорберов.



Напомним, что плановая ремонтная кампания, направленная на проверку оборудования, его техобслуживание и обеспечение надежной и бесперебойной работы, продолжается на Ростовской АЭС с начала года. В феврале был завершен ППР блока №3 и выведен в ремонт блок №2; в марте он включен в сеть и начат ремонт на блоке №1. Завершить его планируется до конца мая т.г..



Работы на блоке №1 завершат ремонтную кампанию 2023 года. До конца года волгодонские атомщики намерены работать без остановок, чтобы выполнить государственное задание по выработке в объеме 32,279 млрд кВтч электроэнергии.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВтч.



Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей с общим населением более 27 миллионов человек.



Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.