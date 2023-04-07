На территории девяти субъектов Арктической зоны Российской Федерации 6–7 апреля состоялось опытно-исследовательское учение «Безопасная Арктика-2023». Мероприятие прошло в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Организатором и координатором мероприятия выступает МЧС России при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Оператор событий председательства — Фонд Росконгресс.

Группировка Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на учении включила более 3,5 тыс. специалистов и 650 единиц техники. За два дня учения на практике спасатели решили 110 опытно-исследовательских задач, а также отработали практические действия по оказанию помощи с воздуха, на воде, под землей и на поверхности. За действиями российских спасателей наблюдали представители 16 иностранных государств, среди которых Саудовская Аравия, Сербия и Иран. Участие в опытно-исследовательском учении приняли представители свыше 20 федеральных органов исполнительной власти, десяти хозяйствующих субъектов, сотрудники двух государственных корпораций.

«Мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы, которые могут возникнуть в этом регионе. В ходе учения на территории девяти субъектов силы различных министерств, ведомств, государственных корпораций и организаций, входящих в систему РСЧС, отработают 16 вводных, в основу которых положены наиболее характерные риски для Арктического региона России», — сообщил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, который лично руководил ходом учений.

По его словам, проведение учения позволит МЧС России объективно оценить готовность сил и средств к действиям в условиях экстремального климата и труднодоступной местности и более эффективно выстроить дальнейшую работу в интересах обеспечения безопасности Арктики.

В рамках деловой части программы учения — Научно-практической конференции «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации» — эксперты обсудили вопросы моделирования и оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях Крайнего Севера, предотвращение и минимизацию последствий происшествий, а также восполнение ущерба в Арктике и другие темы. Кроме того, на круглых столах специалисты затронули проблематики формирования законодательства в сфере предупреждения и ликвидации ЧС в северных широтах и организации межведомственных научных исследований в области обеспечения комплексной безопасности российской Арктики.

«Хотел бы особо отметить высокий профессионализм, выучку и слаженность действий российских спасателей, работа которых является убедительным свидетельством готовности Российской Федерации к ответственному выполнению своих международных обязательств. Сегодняшнее и последующие учения, которые направлены на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, при непосредственном участии и координирующей роли МЧС России будут и в дальнейшем укреплять потенциал предупреждения и реагирования как в Арктической зоне РФ, так и в Арктике в целом», — сказал Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

В преддверии учения, в период с 27 марта по 7 апреля, прошла научно-исследовательская экспедиция ведомства в Арктике, в ходе которой участники отработали новейшие способы и методы спасения при возможных происшествиях и провели сравнительные испытания отечественных образцов вездеходной техники, оборудования, экипировки, имущества и снаряжения. 76 участников экспедиции за 12 суток преодолели путь в более чем 1,6 тыс. километров по территории Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Республики Коми. Помимо этого, учение «Безопасная Арктика-2023» сопровождалось проведением «Недели безопасности» в детских садах, школах, организациях среднего профессионального и высшего образования всех арктических субъектов. Учащиеся и воспитанники ознакомились с правилами пожарной безопасности, безопасности в природной и техногенной среде, прошли тренировки по эвакуации.

Предыдущее учение «Безопасная Арктика» состоялось в семи арктических регионах России в сентябре 2021 года. Специалисты отработали сценарии ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, в ходе которых апробировали 47 новых образцов техники, экипировки и методологий. Участие в учении приняли порядка 6 тыс. специалистов. Мероприятие также прошло в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг.

​ Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Сквозным приоритетом российского председательства является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики, сбалансированного в социальном, экономическом и природоохранном измерениях. В числе важных задач для Арктики — развитие сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках председательства Россия способствует укреплению взаимодействия в сфере выявления и анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выработке способов их предупреждения, совершенствованию мер защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

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