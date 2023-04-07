Испанский системный оператор REE приступил к морским геофизическим и геотехническим исследованиям для оценки и минимизации вреда морской экологии в отношении проекта прокладки подводной КЛ в целях усиления электрических связей между островами Майорка и Менорка.

К лету 2022 г. завершились предварительные исследования морской среды в местах прокладки будущей КЛ вблизи обоих островов, которые позволили составить первоначальную экологическую характеристику районов прокладки кабеля в качестве основы для более детального анализа. Эти исследования морской среды включали, помимо прочего, исследования качества воды, гранулометрическую и химическую характеристику морских отложений, а также картирование биотических сообществ в этом районе.

Начатые углубленные изыскания включают в себя детальное исследование морского дна, анализ течений и гидродинамики осадочных пород, которые являются факторами, определяющими условия прокладки и риски для защиты будущей КЛ (глубина, оптимальный тип защиты и т.д.). Результаты исследований позволят разработать альтернативные варианты прокладки КЛ, гарантирующие наименьшее воздействие на морскую среду и в то же время обеспечить надлежащую установку и защиту кабеля, гарантирующие его целостность.

Официальный сайт REE